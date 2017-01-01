В Пермь прибыли 19 автобусов Volgabus для «Пермгорэлектротранса»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Новые автобусы Volgabus

Фото: Дмитрий Енцов

В период с 1 по 14 мая в Пермь прибыли 19 дизельных автобусов Volgabus, заказанных МУП «Пермгорэлектротранс». Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте дорог и транспорта.

Таким образом, сейчас в наличии у муниципального предприятия 20 газомоторных автобусов и 34 дизельных.

Напомним, для нужд «Пермгорэлектротранса» изначально заказано 85 автобусов, все они должны были прибыть в город к 1 мая, но из-за проблем с доставкой прибытие подвижного состава было «порционным» и постоянно откладывалось. В итоге муниципальному предприятию пришлось на два месяца арендовать 25 автобусов у пермских частных перевозчиков и 20 автобусов у «Мосгортранса».

Власти намерены взыскать с поставщика неустойку за срыв срока исполнения контракта и тем самым покрыть расходы на вынужденную аренду.

На сегодняшний день муниципальный парк обслуживает шесть городских маршрутов — №№2, 3, 11, 36, 60, 62. Пять из них участвуют в эксперименте по внедрению новой транспортной модели.