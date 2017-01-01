«Пермгорэлектротранс» взял в аренду у пермских частных перевозчиков 25 автобусов

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Достигнута договорённость с пермскими перевозчиками о заключении агентского договора о предоставлении подвижного состава для обслуживания маршрутов. Три перевозчика предоставят 25 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, поступило ещё шесть закупленных дизельных автобусов Volgabus, и их общее количество составляет 10 единиц.

Таким образом, в настоящее время в распоряжении МУП «Пермгорэлектротранс» находятся 20 газомоторных и 10 дизельных автобусов Volgabus, плюс 20 автобусов, арендованных у ГУП «Мосгортранс», и 25 автобусов, арендованных у пермских частных перевозчиков. В наличии — 75 единиц техники из необходимых 85. Поставка автобусов продолжится в ближайшие дни.

Напомним, за каждый день просрочки горадминистрация накладывает поставщику штраф в размере 162 тыс. руб.

С 1 мая должен быть запущен эксперимент по частичной реализации на десяти маршрутах новой транспортной модели. Особенность её заключается в том, что пассажиры смогут совершить одну бесплатную пересадку в течение 40 мин.

Под эксперимент попадут автобусные маршруты №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60, 62 (пересадку можно будет осуществить только между указанными маршрутами, плюс на всех троллейбусах и трамваях).

Под исключение попадут автобусные маршруты №34 и №60. Для них время на пересадку продляется до 60 мин., так как их конечные пункты находятся в отдалённых районах (Новые Ляды и Закамск соответственно).