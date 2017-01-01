Мосгортранс передал в аренду Пермгорэлектротрансу 20 автобусов до 4 июля

Твитнуть Поделиться Поделиться

Автобусы «ЛиАЗ» ГУП «Мосгортранс»

Фото: Дмитрий Енцов

ГУП «Мосгортранс» отдал в аренду МУП «Пермгорэлектротранс» 20 автобусов марки «ЛиАЗ» на срок до 4 июля. Об этом сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе московского предприятия.

«В парке Мосгортранса находятся около 6,5 тыс. автобусов, ежедневный выпуск на линии превышает 5 тыс. единиц. Временная передача 20 машин никак не отразится на транспортной работе и качестве обслуживания столичных пассажиров», — отметили в Мосгортрансе.

Напомним, в Перми 1 января стартовала тестовая версия новой маршрутной сети, которая объединяет десять автобусных маршрутов — №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60, 62. Половину маршрутов обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс». Для этого муниципальное предприятие приобрело автобусы Volgobus, но из-за проблем с поставкой автобусов возникла вероятность нехватки подвижного состава, так как к началу запуска тестовой версии в наличии было 35 автобусов.

Пермгорэлектротрансу пришлось арендовать 20 автобусов у Мосгортранса, плюс ещё 25 единиц предоставили в аренду пермские частные перевозчики. То есть, по данным на 1 мая, общее количество автобусов у муниципального предприятия составляло 70 единиц, что оказалось достаточным для запуска эксперимента. В праздничные дни на линии вышли 47 автобусов, в будни — 66. Остальные машины находятся в резерве.