Власти Перми начали претензионную работу в адрес производителя автобусов Volgabus

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Новые автобусы Volgabus

Фото: Администрация Перми

С сегодняшнего дня, 23 апреля, администрация Перми начала претензионную работу в адрес производителя автобусов Volgabus. Ответственность производителя за срыв поставки 65 дизельных автобусов и неисполнение контракта в части оснащения подвижного состава, работающего на газомоторном оборудовании, возникла с 22 апреля, сообщают в городской администрации.

Несмотря на то что 20 автобусов, работающих на газомоторном топливе, пришли в полном объёме, по условиям контракта они должны быть полностью оборудованы, что в срок до 20 апреля сделано не было. В связи с этим штраф за каждый день просрочки по газовым автобусам составляет 55 тыс. руб. и 162 тыс. руб. по дизельным автобусам, которые так и не доставили в Пермь.

В случае неисполнения контракта с производителя будет удержано обеспечение в размере 22,6 млн руб. по газовым автобусам и 65,7 млн руб. по дизельным автобусам. При этом производитель может быть внесён в реестр недобросовестных поставщиков.

Вместе с тем производитель приступил к техническому оснащению автобусов, поступивших в рамках одного из двух контрактов, отмечают в администрации. На сегодняшний день машины прошли приёмку по количеству. Тем не менее продолжается приёмка автобусов по качеству и проверке наличия и работоспособности дополнительного оборудования салонов. Эта процедура, согласно условиям контракта, составляет до 45 дней. Поставщик планирует закончить техническое оснащение до 1 мая.

При этом плата за автобусы поступит только в том случае, если оборудование будет исправно. В настоящее время поставщик проводит устранение неполадок, указанных в актах осмотра подвижного состава. Предполагается, что эти процедуры будут завершены до конца месяца.

Напомним, автобусы после приёмки планируется передать в муниципальный автобусный парк. Таким образом, перевозчик с 1 мая планирует начать работу на пяти автобусных маршрутах, выигранных при проведении аукционов.

Несмотря на задержку в поставке автобусов, пермяки будут обеспечены транспортным облуживанием. Для этого МУП «Пермгорэлектротранс» временно возьмет в аренду 20 автобусов, соответствующих необходимым техническим требованиям. Автобусы марки «ЛиАЗ» будут предоставлены ГУП «Мосгортранс». Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с частными перевозчиками города Перми о предоставлении подвижного состава.

С 1 мая начинают работу маршруты общественного транспорта города Перми, участвующие в пилотном проекте новой транспортной модели. В результате торгов определились почти все перевозчики, которые приступят к работе в рамках пилотного проекта.

МУП «Пермгорэлектротранс» будет обслуживать автобусные маршруты №3 «Станция «Пермь I» — «Микрорайон Нагорный», №11 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый», №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1», №60 «ДДК им. Кирова — «Улица Попова» — «Комсомольская площадь», №62 «Улица Милиционера Власова» — «Микрорайон Крохалева». ООО «Дизель» выиграл аукцион по маршрутам №7 «Микрорайон Верхняя Курья» — «Улица Попова», №34 «Микрорайон Новые Ляды» — «Улица 1905-го года». ООО «УралАвто» начнет работу на маршрутах №9 «Микрорайон Субботино» — «Микрорайон Верхние Муллы» и №23 «Деревня Голованово» — «НПО «Искра». По маршруту №46 «Драмтеатр» — «Северное кладбище» торги продолжаются.

Некоторые из маршрутов изменят путь следования, о чём будет сообщено дополнительно в ближайшее время.