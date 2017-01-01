Манеж «Спартак» продадут на торгах в конце октября

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Конкурсный управляющий ООО «Мангит-Инвест» Елена Котельникова объявила дату торгов, на которых планируется реализовать недвижимое имущества манежа «Спартак». Они состоятся в форме конкурса и пройдут 30 октября 2018 года

Предметом тогов станет здание «Спартака» площадью свыше 10 тыс. кв. м., а также два земельных участка площадью 15,7 тыс. кв. м. и 914 кв. м. Начальная цена, — 177,7 млн руб., совпадает с оценкой рыночной стоимости объекта. Напомним, сначала торги предполагалось провести в форме аукциона, но его отменило УФАС.

Отметим, ранее манеж признали социально-значимым объектом. Власти Перми неоднократно заявляли о готовности участвовать в торгах, чтобы выкупить его в муниципальную собственность.