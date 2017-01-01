Манеж «Спартак» оценили в 177,7 млн рублей

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Конкурсный управляющий ООО «Магнит Инвест» Котельникова опубликовала сведения об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих Обществу.

Проведённые расчёты показали, что рыночная стоимость здания манежа «Спартак» площадью 10,2 тыс. кв. м, земельного участка в 15,7 тыс. кв. м и земельного участка в 914 кв. м на 29 августа 2018 года составила 177,7 млн руб.

Напомним, манеж «Спартак» вместе с земельным участком был передан для реализации в рамках банкротства ООО «Магнит-Инвест». Объект был выставлен на открытый аукцион, что вызвало возражения у городских властей. Администрация Перми считается основным потенциальным покупателем актива, которой власти Пермского края поручили выкупить манеж с целью сохранения спортивного функционала объекта.

Отметим, мэрия Перми рассчитывала приобрести объект не более, чем за 160 млн руб. Кроме того, на минувшей неделе суд признал манеж «Спартак» социальным объектом.