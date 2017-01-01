Манеж «Спартак» признали социально значимым объектом

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Суд постановил признать манеж «Спартак» социально значимым объектом, сообщает пресс-служба мэрии Перми. Это значит, что теперь он будет продаваться в формате конкурса. Администрация города, в свою очередь, планирует принять участие в этой процедуре и выкупить объект в муниципальную собственность.

Напомним, манеж «Спартак» вместе с земельным участком был передан для реализации в рамках банкротства ООО «Магнит-Инвест». Объект был выставлен на открытый аукцион, что вызвало возражения у городских властей. Администрация Перми считается основным потенциальным покупателем актива, которой власти Пермского края поручили выкупить манеж с целью сохранения спортивного функционала объекта. В бюджете краевой столицы на 2018 год на покупку манежа выделено 160 млн руб. Сейчас в мэрии ждут, когда цена на манеж снизится. Изначально общая начальная стоимость лота составляла 300,9 млн руб., но потом была снижена на 30 млн и составила 270 млн руб.

В январе 2018 года управление ФАС по Пермскому краю по жалобе администрации Перми отменило торги по продаже имущества ООО «Магнит-Инвест», в состав которого был включён манеж «Спартак». Чиновники указали, что продажу манежа, как социально важного объекта, необходимо проводить не с помощью аукциона, а через конкурс, так как эта процедура позволяет выбрать победителя по ряду критериев, а не только на основании цены. По мнению чиновников мэрии, конкурсными условиями могли бы стать использование манежа по целевому назначению и интенсивность такого использования. Они считают, что это поможет отпугнуть от торгов возможных спекулянтов, сократить количество участников и снизить риск потери городом одного из ключевых спортивных объектов. С другой стороны, реализация манежа через конкурс снизит интерес к объекту со стороны потенциальных покупателей, что, соответственно, скажется на итоговой цене продажи.

В УФАС по Пермскому краю жалобу мэрии признали обоснованной и аннулировали торги. В результате конкурсные управляющие, заинтересованные в продаже по максимальной цене, обратились в арбитраж. Но 29 мая суд поддержал УФАС и мэрию Перми в отмене аукциона по манежу «Спартак». Конкурсные управляющие попытались обжаловать это решение в высшей инстанции, но также безрезультатно.

Источник — пресс-служба администрации Перми