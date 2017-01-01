Дольщики «Солнечного города» продолжают судебные тяжбы Суд первой инстанции признал нарушения закона, но отказал в удовлетворении требований истца

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Фото: Константин Долгановский

Ленинский районный суд 5 апреля отказал дольщице дома №93б по ул. Николая Островского (пятая очередь ЖК «Солнечный город») Галие Ждановой в удовлетворении иска о признании незаконными действий Росреестра «о внесении сведений об аннулировании прав застройщиков земельного участка №59:01:4410267:791 в отсутствие письменного согласия залогодержателей регистрации прав на земельный участок». Также истец просил признать незаконными действия Федеральной кадастровой палаты по постановке на учёт взамен этого участка двух вновь созданных на нём — №59:01:4410267:1309 и №59:01:4410267:1308 и изменение целевого назначения участков.

Напомним, часть дольщиков дома №93б по ул. Николая Островского, построенного на этом участке, усмотрела нарушение своих прав в том, что застройщик ООО «ПМ-Девелопмент» разделил участок без их письменного согласия, как того требует законодательство.

Дольщиков поддержала прокуратура г. Перми, дополнительно указав, что никакой объективной необходимости в разделении участка не было.

Во-первых, вновь выделенный участок №59:01:4410267:1308 необоснованно обозначен в разрешении на строительство «под проезд», что не соответствует видам разрешённого использования этой территориальной зоны. Во-вторых, новый «проезд» не нужен, поскольку все подъезды и проезды к строящемуся дому уже были обозначены в проектной документации, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение. В-третьих, прокуратура не нашла подтверждения доводов о том, что это разделение произошло по настоянию администрации Перми для образования сквозного проезда. Никаких документов на этот счёт в департамент градостроительства и архитектуры (ДГА) администрации Перми не поступало.

В письменном пояснении по иску ДГА Перми также указал на отсутствие необходимости в разделении участка застройщиком, так как ещё в 2013 году «в отношении данной территории был утверждён проект межевания, которым не предусмотрено образования земельных участков в границах элемента планировочной структуры в границах которой расположена 5-я очередь многофункционального жилого комплекса «Солнечный город».

В то же время сам застройщик настаивает, что нарушения прав дольщиков нет, залоговые права они не потеряли, поскольку «залог в пользу участников долевого строительства был зарегистрирован на оба данных земельных участка».

В судебном заседании представители Росреестра и Федеральной кадастровой палаты не согласились с требованиями истца. Они указали, что записи о залоге участников долевого строительства были перенесены на вновь образованные участки.

В мотивировочной части решения судья Елена Курнаева подтвердила, что согласно ч. 4 ст. 11.2 Земельного кодекса РФ «образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков». Однако в самом факте постановки на учёт вновь образованных участков нарушения закона суд не увидел, как и не нашёл нарушения прав дольщиков в том, что участок был уменьшен, поэтому в удовлетворении требований истца отказал.

Как сообщил «Новому компаньону» представитель дольщиков Максим Будрин, это судебное решение будет оспорено в апелляционной инстанции. «Возникла абсурдная ситуация: суд признал нарушение закона, но отказался восстановить законность», — сказал Будрин.