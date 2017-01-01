Дольщики ЖК «Солнечный город» обратились к губернатору Прикамья

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Фото: Константин Долгановский

Участники долевого строительства многоквартирного дома по ул. Островского, 93б подготовили и направили открытое письмо губернатору Пермского края Максиму Решетникову относительно ситуации с пятой очередью в ЖК «Солнечный город».

Напомним, ранее «Новый компаньон» уже сообщал о противостоянии дольщиков с застройщиком — ООО «ПМ-Девелопмент». По словам будущих жильцов, в результате действий застройщика они потеряли часть своих законных прав: с уменьшением в ходе перемежевания без их согласия земельного участка под домом их квартиры стали дешевле, сократилась площадь бесплатной парковки. Кроме того, дольщики опасаются, что их лишат проезда к дому.

29 декабря 2017 прокуратура города Перми года подготовила ответ на обращение дольщиков пятой очереди ЖК «Солнечный город». Надзорный орган не только усмотрел нарушения в деятельности застройщика ООО «ПМ-Девелопмент», но и указал на многочисленные недостатки, допущенные прокуратурой Свердловского района при рассмотрении аналогичной жалобы дольщиков.

Также в письме будущие жители указывают на многочисленные нарушения, допущенные различными ведомствами Перми и региона, и просят главу Прикамья обратить внимание на проблему обманутых дольщиков в Пермском крае.

«Уважаемый Максим Геннадьевич! Мы знаем из СМИ, какое внимание Вы уделяете теме градостроительства, формированию комфортной городской среды, установлению понятных и прозрачных правил в этой очень «мутной» и конфликтной пока сфере. Уверены, что подавляющее большинство жителей края разделяют Ваши приоритеты. Однако эти цели будут недостижимы, если не навести порядок во взаимодействии ведомств, если не заставить чиновников работать честно в интересах граждан, а не стоять на защите коммерческих интересов тех или иных девелоперов. Поэтому очень рассчитываем на Вашу помощь в скорейшем объективном разрешении этого конфликта. Это станет примером для многих чиновников и застройщиков, избавит их от соблазна подобных манипуляций в будущем. И как следствие — снизит остроту противостояния дольщиков и застройщиков в Пермском крае», — говорится в открытом письме участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Островского 93б.





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