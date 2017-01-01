Незнайки в «Солнечном городе»
Прокуратура усмотрела нарушения закона со стороны застройщика «ПМ-Девелопмент» при строительстве дома на ул. Николая Островского, 93б
Прокуратура города Перми 29 декабря 2017 года подготовила ответ на обращение дольщиков пятой очереди ЖК «Солнечный город». Надзорный орган не только усмотрел нарушения в деятельности застройщика ООО «ПМ-Девелопмент», но и указал на многочисленные недостатки, допущенные прокуратурой Свердловского района при рассмотрении аналогичной жалобы дольщиков.
«Будете по воздуху добираться»
Напомним, в октябре 2017 года дольщики пятой очереди ЖК «Солнечный город» выступили с коллективным заявлением, в котором сообщили о нарушениях, допущенных застройщиком ООО «ПМ-Девелопмент» в ходе освоения земельного участка под многоэтажный дом на ул. Николая Островского, 93б. По словам будущих жильцов, в результате действий застройщика они потеряли часть своих законных прав: с уменьшением в ходе перемежевания без их согласия земельного участка под домом их квартиры стали дешевле, сократилась площадь бесплатной парковки. Кроме того, дольщики опасаются, что их лишат проезда к дому. Тогда же Минстрой Пермского края заявлял, что по обращениям граждан инициирована проверка.
Конфликт между дольщиками и застройщиком начался с того, что летом 2016 года земельный участок №59:01:4410267:791, отведённый под территорию будущего дома и находящийся в залоге у участников долевого строительства, был разделён на два участка: №59:01:4410267:1309 и №59:01:4410267:1308. Второй участок (1308) небольшой, всего 435 кв. м. Он фактически был выведен из состава «общего» участка. Разрешённое использование нового участка — стоянка автомобилей.
Согласно кадастровой выписке по участку №59:01:4410267:1309, все ранее заключённые договоры долевого участия, зарегистрированные с ноября 2015 года по июль 2016 года на участок №59:01:4410267:791, оказались переведены и зарегистрированы на вновь образованный уменьшенный участок №59:01:4410267:1309 — без согласия на то дольщиков.
«Получается, несколько месяцев договоры и ипотеки дольщиков «висели в воздухе». После размежевания участка 791 и образования новых участков 1308 и 1309 все ипотеки в один день «упали» в новый участок 1309: регистрация всех залогов по договорам долевого участия прошла в один день — 29 июля 2016 года. На участок 1308 залоги не зарегистрированы. По ряду договоров ипотечного кредитования банка ВТБ24, согласно выписке по участку 59:01:4410267:1309, обременение было установлено только спустя несколько месяцев после заключения и регистрации договоров долевого участия», — комментируют дольщики.
Дольщики возмутились, что их никто даже не спросил, проводя разделение участка. Хотя закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» однозначно гласит, что образование земельных участков допускается только «при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков».
Будущие жильцы дома опасаются, что в результате выделения из состава общедомовой территории участка №1308 они окажутся «отрезанными» от проезда к дому — во всяком случае, бесплатного. Этот участок расположен ровно на проезде к дому со стороны ул. Николая Островского. Именно с него можно подъехать к недавно открывшейся новой очереди ТЦ «Радуга».
«Ничто теперь не мешает застройщику, он же собственник ТЦ «Радуга», установить на въезде шлагбаумы, по аналогии со многими другими ТЦ ограничить время стоянки 2-3 часами, а дальше — установить платное пребывание», — рассуждает представитель инициативной группы дольщиков Виктор Козин.
В подтверждение своих опасений дольщик приводит пример соседей — жителей четвёртой очереди «Солнечного города». В результате похожих манипуляций с землёй дом фактически лишился участка: граница установлена буквально по крыльцу, нет места даже для мусорного бака. По словам Козина, когда жильцы четвёртой очереди решили создать ТСЖ и выйти из управляющей компании застройщика, представители последнего пригрозили перекрыть проезд. «Им было сказано: «Будете по воздуху добираться домой». Нам, похоже, уготовили ту же участь», — рассказывает Козин.
С уменьшением площади участка уменьшилась и стоимость залогового имущества. Пусть уменьшение незначительное, на несколько процентов, но оно есть. В этом дольщики также усматривают ущемление своих прав.
Сам факт открытия в конце года под их домом новых помещений «Радуги» тоже не радует будущих жильцов. Виктор Козин и ещё один член инициативной группы дольщиков Михаил (фамилию он просил не указывать) показывают фотографии: лестница в туннеле, ведущем через стилобат от нового магазина к их подъездам, уже превратилась в свалку. Здесь постоянно «тусуются» подростки, слушая музыку и покуривая, валяются окурки, бутылки и прочий мусор.
Сам магазин получил разрешение на ввод в эксплуатацию 21 декабря, хотя вовсю работал уже с 7 декабря. «Ростехнадзор указал на недостатки, в том числе в организации пожарной безопасности, поэтому не давал разрешения. Но штрафы, которые полагаются за открытие без разрешения — смехотворны по сравнению с прибылью, которую приносит магазин владельцам. К счастью, не случилось никаких инцидентов. А если бы случились — кто понёс бы ответственность?» — говорит Козин.
Именно с появлением новых помещений «Радуги» они опасаются, что теперь и стилобат их дома, под которым находится торговый центр, будет выведен из общедолевой собственности. «Раз получилось разделить за нашей спиной участок — кто может помешать этому произойти?» — задаются риторическими вопросами представители дольщиков.
Дорога в суд
Дольщики «Солнечного города» начали переписку с ведомствами и «обивание порогов». Их удивило, что реакция представителей разных ведомств была тоже разной, хотя закон трактует ситуацию однозначно.
Так, Госстройнадзор по Пермскому краю в письме от 14 декабря 2017 года за подписью начальника Василия Билоуса ответил дольщикам, что выделение участка №1308 необходимо для обеспечения сквозного проезда с ул. Николая Островского до ул. Сергея Суханова (Максима Горького). Что касается их доводов об уменьшении участка, передаваемого в состав общедомового имущества, то они, по утверждению начальника Госстройнадзора, вообще «не имеют значения».
Управление Росреестра по Пермскому краю в ответ на запрос дольщиков о правомерности постановки на кадастровый учёт без их согласия вновь выделенного участка в письме 6 декабря 2017 года за подписью замруководителя Ларисы Пьянковой ответило: действительно, раздел участка №59:01:4410267:791 на два произведён без согласия залогодержателей (дольщиков). Однако залог был переоформлен на вновь образованный участок №1309, а значит, по мнению ведомства, «доводы о нарушении государственной регистрации прав не подтвердились».
Не усмотрела нарушений и прокуратура Свердловского района. С ней, по рассказам дольщиков, у них и вовсе установились «особые отношения». Ведомство нарушало сроки ответов на запросы, а при личных визитах, рассказывают дольщики, под различными предлогами отказывало в выдаче документов. Что же касается сути ответов, то их смысл в письмах за подписью районного прокурора Валерия Подгайного можно передать коротко: «никаких нарушений не выявлено, ваши права не ущемлены».
Однако с выводами коллег не согласилась вышестоящая инстанция — прокуратура города Перми. Под занавес 2017 года, 29 декабря дольщики получили развёрнутый ответ.
В ответе официально подтверждены факты «волокиты» со стороны Свердловской прокуратуры. По сути же вопроса городская прокуратура трактует ситуацию совсем иначе, чем районная.
Выявились интересные подробности. Оказывается, разделённый в 2016 году участок, в свою очередь, когда-то был сформирован из двух других — 59:01:4410267:71 и 59:01:4410267:72. Вновь образованный участок 59:01:4410267:791 был поставлен на кадастровый учёт 17 мая 2015 года. На нём началось строительство, стали привлекаться средства дольщиков. Но по закону «ПМ-Девелопмент» был обязан уведомить об объединении участков и создании нового департамент строительства и архитектуры (ДГА) Перми. В свою очередь, ДГА в 10-дневный срок после такого уведомления должно вынести решение о внесении изменений в разрешение на строительство. Застройщик этого не сделал.
По сути, разрешения на строительство на участке №59:01:4410267:791 пятой очереди «Солнечного города» не было выдано. Поэтому непонятно, на каком основании застройщик привлекал денежные средства дольщиков.
Затем снова произошёл раздел на два участка: 1309 и 1308. И разрешение на строительство на участке 1309 «ПМ-Девелопмент» получил только в августе 2017 года — то есть тогда, когда дом был уже фактически построен и все квартиры в нём проданы.
Прокуратура Перми считает, что никакой объективной необходимости в разделении участка не было. Во-первых, вновь выделенный участок 1308 необоснованно обозначен в разрешении на строительство «под проезд», что не соответствует видам разрешённого использования этой территориальной зоны. Во-вторых, незачем выдумывать никакой новый «проезд», поскольку все подъезды и проезды к строящемуся дому уже были обозначены в проектной документации, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение. В-третьих, прокуратура не нашла подтверждения доводов застройщика о том, что это разделение произошло по настоянию администрации Перми для образования сквозного проезда. Никаких документов на этот счёт в ДГА администрации Перми не поступало.
Наконец, в связи с тем, что разрешённое использование участка 1308 — «стоянка автомобилей», возникает полная путаница: так проезд или стоянка?
Усматривает городская прокуратура и нарушения в действиях Росреестра. «Постановка на учёт земельных участков с кадастровыми номерами №59:01:4410267:1309 и 59:01:4410267:1308 в отсутствие письменного согласия залогодержателей — участников долевого строительства осуществлена в нарушение закона», — говорится в письме прокуратуры. Надзорное ведомство делает вывод: с иском к «ПМ-Девелопмент» и Росреестру дольщикам стоит обратиться в суд.
Что же касается упомянутой проверки Минстроя, то формально она всё ещё идёт. Официальных результатов пока нет. Но на состоявшейся 27 декабря 2017 года встрече представителей дольщиков с первым заместителем министра Михаилом Берниковым тот дал им понять, что министерство готово выступить третьим лицом в судебном споре с застройщиком и Росреестром.
В свою очередь, дольщики 22 декабря 2017 года уже подали в Ленинский районный суд иск. Они требуют признать незаконными действия Росреестра по поводу аннулирования прав застройщиков земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410267:791 в отсутствие письменного согласия залогодержателей, а также действий краевого управления кадастровой палаты по снятию с учёта этого участка и постановке на учёт двух новых участков, а также изменению целевого назначения земельных участков.
С судом, к слову, намечается любопытная интрига. Дело было «расписано» судье Елене Курнаевой. Поскольку та находилась в отпуске, иск попал к другому судье — Наталье Подгайной. По удивительному совпадению, это жена того самого прокурора Свердловского района Валерия Подгайного, который упорно не усматривал нарушений прав дольщиков «Солнечного города», и которого затем «поправила» городская прокуратура. Так что судебного вердикта по своему иску дольщики ждут с особым интересом.