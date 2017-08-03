«ООО «ПМ-Девелопмент» открыто к диалогу» Застройщик ЖК «Солнечный город» прокомментировал опасения дольщиков, изложенные в СМИ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Продолжая тему, обозначенную в материале «Незнайки в «Солнечном городе», ООО «ПМ-Девелопмент» сообщает, что при осуществлении строительства пятой очереди ЖК «Солнечный город» «застройщик не уменьшал предмет залога участников долевого строительства. Участники долевого строительства не потеряли свои залоговые права на земельные участки, как утверждается в статье. Цены на их квартиры после ввода дома в эксплуатацию не уменьшились, а, напротив, значительно увеличились, что подтверждается сведениями с сайтов https://perm.n1.ru/region-Permskiy-kray/ и https://www.avito.ru/perm/nedvizhimost о продаже аналогичных объектов недвижимости.

В процессе строительства дома № 93б по ул. Николая Островского в Перми земельный участок № 59:01:4410267:791, находящийся в залоге у участников долевого строительства, был разделён на два участка: № 59:01:4410267:1309 и № 59:01:4410267:1308. Земельный участок 59:01:4410267:1308 был выделен застройщиком в целях организации внутриквартального проезда по ул. Суханова (от ул. Островского до ул. Горького), что подтверждается, в том числе, разрешением на строительство от 03.08.2017 № 59-RU 90303000-111-2013/3.

При этом залог в пользу участников долевого строительства был зарегистрирован на оба данных земельных участка. Таким образом, какого-либо уменьшения предмета залога участников долевого строительства не произошло, оба земельных участка находятся у них в залоге. Согласие залогодержателей на разделение земельного участка не требуется, так как при этом не происходит его отчуждение (передача права собственности третьему лицу). Залог сохраняется на всех земельных участках, образованных в процессе разделения, поэтому права участников долевого строительства никоим образом не нарушаются.

Что касается мест для парковки автомобилей, то они предусмотрены проектом во дворе дома перед подъездами, на стилобате и на участке между коммерческой частью и авторынком. На части земельного участка № 59:01:4410267:791, которая после межевания стала земельным участком № 59:01:4410267:1308, места для парковки автомобилей проектом не были предусмотрены, поэтому нельзя утверждать, что после межевания земельного участка № 59:01:4410267:791 сократилась площадь парковки. Межевание земельного участка № 59:01:4410267:791 никак не повлияло на количество мест для парковки автомобилей.

Относительно уменьшения придомовой территории жилого дома № 93в_ по ул. Николая Островского, (четвёртая очередь ЖК «Солнечный город») ООО «ПМ-Девелопмент» официально заявляет, что «при строительстве указанного дома застройщиком был соблюдён баланс территории, иначе проектная документация на указанный жилой дом не прошла бы экспертизу и застройщику уполномоченный орган Администрации города Перми не выдал бы разрешение на строительство, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Более того, согласно проектной документации строительства четвертой очереди ЖК «Солнечный город», по некоторым показателям — баланса территории имеется профицит. Так, например, показатель обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста превышает норматив на 47%, а показатель обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения превышает норматив на 86%.

На протяжении строительства указанного дома границы земельного участка не изменялись. Жильцы указанного дома получили в собственность ровно тот участок, который был обозначен в договорах долевого участия.

В действительности, на земельном участке, принадлежащем жильцам четвёртой очереди МЖК «Солнечный город», размещена и имеется в наличии контейнерная площадка для сбора мусора».

Относительно участия Ростехнадзора в процедурах ввода в эксплуатацию жилого дома № 93б по ул. Николая Островского (пятая очередь ЖК «Солнечный город») и выявлении нарушений в системе пожарной безопасности ООО «ПМ — Девелопмент» заявляет, что «вышеуказанная организация не принимает участия в процедурах ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ЖК «Солнечный город» в связи с отсутствием таких полномочий в соответствии с постановлением правительства РФ от 30. 07. 2004 №401 О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В соответствии с заключением Инспекции государственного строительного надзора Пермского края о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации № 2013-01-0672/1 от 07. 12. 2017 года никаких недостатков в пожарной безопасности контролирующими органами обнаружено не было.

ООО «ПМ-Девелопмент» открыто к диалогу, готово отвечать на любые вопросы СМИ, собственников и участников долевого строительства».