Пермский край вновь оказался в рейтинге регионов со слабой устойчивостью

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Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости регионов за апрель 2017 года. Пермский край снова попал в список территорий со слабой устойчивостью, заняв там пятое место из 19.

Рейтинг рассчитывается, исходя из основных событий в региональной повестке. В апреле, по мнению составителей рейтинга, положительными событиями стали: снижение экономики и моногородов, внесение Максимом Решетниковым в краевое заксобрание законопроекта о налоговых льготах для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и шестое место в рейтинге регионов в зарубежных СМИ аналитического агентства «Смыслография» и компании Dow Jones.

Негативными событиями были признаны: скандал вокруг регионального закона «Об охране семьи», дискриминирующего права матерей-одиночек, приостановка производства продукции оборонного назначения на машиностроительном заводе им. Дзержинского в Перми после ареста замдиректора по безопасности Александра Сентябова, обращение дольщиков Первого Пермского микрорайона к Владимиру Путину с вопросом о продолжении строительства.

Среди общих выводов по региональным событиям президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет вопросы с положением недавно назначенных глав регионов. Особенно это касается Свердловской области и Бурятии.

«Одновременно происходило нарастание новых интриг в повестке дня, значимых как с точки зрения текущего расклада политических сил, так и приближения президентских выборов. Всё это отодвинуло на второй план тему протестов дальнобойщиков, которые постепенно рутинизировались и стали выпадать из текущей повестки дня. Несмотря на относительно высокий уровень самоорганизации, устроители акций протеста оказались не способны к созданию ярких «перформансов», требующих оперативной реакции», — пишет Михаил Виноградов.