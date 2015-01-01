Максим Решетников поручил устранить дискриминацию в законе о выплатах молодым матерям за рождение первенцев

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Сегодня на заседании правительства Пермского края врио губернатора Пермского края Максим Решетников поручил зампреду краевого правительства Татьяне Абдуллиной подготовить поправки, исключающие дискриминацию матерей первенцев без записи об отцовстве их детей в законе «Об охране семьи, материнства и детства», предусматривающем выплаты в размере 60 тыс. руб.

«Закон вызвал вопросы у матерей, у которых формально отсутствует запись об отцовстве. Почему мы их не поддерживаем?», — спросил он у Татьяны Абдуллиной.

«Потому что законопроект поддерживает молодые семьи», — пояснила она.

«Вы же не требуете свидетельство о браке. Этот закон вызвал общественный резонанс и норма по меньшей мере неоднозначная. Подготовьте и вынесите на ближайшее заседание Законодательного собрания поправку, которая устранит эту дискриминацию», — заключил врио губернатора.

Напомним, в ноябре прошлого года депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили изменения в региональном законе «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», подготовленные депутатом Сергеем Клепциным. По ним на получении выплаты могут претендовать матери первенцев с 19 до 24 лет, проживающие в Пермском крае не менее пяти лет. При этом выплата выдаётся только матерям детей, рождённых в законном браке или в отношении которых было установлено отцовство.

Закон вызвал неоднозначные реакцию депутатов и экспертов, однако наибольшую известность он приобрёл после публикации видеосюжета телекомпании «НТВ».

«Конечно, новый закон — это дискриминация матерей-одиночек, которых сегодня необходимо поддерживать, — считает руководитель общественного родительского движения «Защитим права наших детей. Вместе!» Людмила Ёлтышева. — Кроме того, в таком раннем возрасте неправильно заставлять девушек выходить замуж, им нужно получать образование. И 60 тысяч, а тем более через полтора года после рождения ребёнка, не помогут семье. Деньги им нужны сразу на покупку коляски, кроватки и прочих вещей».



