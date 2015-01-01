Инвесторов Прикамья ждут новые налоговые льготы

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Глава Пермского края Максим Решетников внёс на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края законопроект «О налоговых льготах резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)».

Законопроект предусматривает освобождение предприятий, являющихся резидентами ТОСЭР, от уплаты налога на имущество и устанавливает пониженные ставки налога на прибыль — 5% в течение первых пяти лет, начиная с налогового периода, в котором резидентом ТОСЭР была получена первая прибыль, и 10% — в течение последующих пяти лет.

В настоящий момент ставка налога на прибыль составит 16,5% за исключением пониженных налоговых ставок для налогоплательщиков, осуществляющих капитальные вложения или благотворительную деятельность.

Законопроект будет рассмотрен в двух чтениях на следующем заседании Заксобрания.

Напомним, 23 марта 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании первой в Пермском крае территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой». Подробнее с информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства территориального развития Пермского края.

Источник — администрация губернатора Пермского края