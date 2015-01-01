Юрист завода им. Дзержинского задержана в рамках уголовного дела о хищении В данный момент в ИВС находятся трое арестантов, связанных с делом об архивации документов ЗиД

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Завод им. Дзержинского

Фото: Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» представитель пресс-службы ЗиД Константин Кякинен, вчера около 22.00 после допроса в УВД г. Перми были задержаны юрист ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Анастасия Пятунина и бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков. Ранее уже стало известно о задержании замдиректора ЗиД по безопасности Александра Сентябова. Все трое являются фигурантами возбуждённого 17 апреля городским УВД уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела стали коммерческие взаимоотношения между заводом и компанией ООО «Финанс-Консалтинг». В 2013-м году между заводом и ООО «Финанс-Консалтинг» был заключён договор об оказании услуг по архивации документов завода, хранившихся на предприятии с 1943 года.

«Это старые хозяйственные документы, информация о сотрудниках», — рассказывает Константин Кякинен.

Стоимость оказанных услуг, составлявшая порядка 46 млн руб., на заводе объясняют проведенным объёмом работ.

«Документы занимали несколько комнат, каждый из них нужно было архивировать, реставрировать, каталогизировать, довести до состояния, соответствующего требованиям госархива. Наконец, порядка 10 млн руб. было отдано в госархив за то, что они взяли на себя хранение этих документов», — рассказывает Константин Кякинен.

Все работы были коммерческой фирмой выполнены, бумаги уже несколько лет находятся в госархиве.

Интересно, что 34-летняя Анастасия Пятунина, рядовой сотрудник юротдела ЗиД, не имела никакого отношения к заключённому в 2013-м году договору с ООО «Финанс-Консалтинг» (договор подписывал Александр Сентябов и Дмитрий Путков). В то же время, она активно занималась возвратом предприятию стадиона «Дзержинец» и площадки №3 — собирала и анализировала документы по этой теме.