Замдиректора ЗиД по безопасности задержан на двое суток На квартире Александра Сентябова и в заводской типографии прошли обыски

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили сегодня на заводе им. Дзержинского, 19 апреля, в день судебного заседания по вопросу возвращения стадиона «Дзержинец», на заводе был проведён обыск. Розыскные мероприятия проводились также на квартире Александра Сентябова. В заключение дня, после допроса в городском УВД Александр Сентябов был задержан правоохранителями на двое суток. Как поясняет пресс-секретарь ЗиД Константин Кякинен, 17 апреля УВД города Перми было возбуждено новое уголовное дело по заводу им. Дзержинского, в котором фигурирует завод и ООО «Финанс-Консалтинг».

В 2013-2014-х годах заводом и ООО «Финанс-Консалтинг» проводились работы по подготовке и сдаче в государственный архив Пермского края архивных документов, начиная с 1943 года. Работы включали в себя переплетение, брошюрование документов. Стоимость работ оценивалась в 46 млн руб.

«На эту тему в 2014 году проводилась прокурорская проверка, нарушений выявлено не было. Однако 17 апреля по тому же поводу уже было возбуждено уголовное дело, а во вторник прошли обыски в заводской типографии и на квартире у Александра Сентябова», — рассказывает Константин Кякинен.

«Результатом проведённого обыска стало изъятие копий документов, которые мы ранее добровольно предоставляли правоохранительным органам, — рассказывает начальник юридической службы ЗиД Василий Шепелев. — Кроме того, в ходе обыска были также изъяты документы, не относящиеся к этому делу. Поэтому мы считаем, что это дело послужило лишь поводом для проникновения на завод и оказания давления на нас».

Одновременно, 19 апреля, в Арбитражном суде Пермского края состоялось заседание по резонансному делу о стадионе «Дзержинец». Журналистов на заседание не пустили, заявив, что «дела по ЗиД закрытые, секретные».

В арбитражном деле о стадионе «Дзержинец» завод оспаривает торги и сделку по продаже стадиона «Дзержинец», произошедшие в 2008 году.

«Юристы ЗиД намерены взыскать с конечных приобретателей незаконно реализованного имущества (ООО «Гран» и ООО «БТС Траст») рыночную стоимость стадиона в размере 550 млн руб. Именно в такую сумму оценили объект эксперты ООО «Пермское представительство Центра независимых судебных экспертиз «ТехЭко». В то же время стадион «Дзержинец» был продан за 24 млн руб., а компания «Гран» оценивает имущество в 64 млн руб.», — сообщают в пресс-службе завода.

«Для того, чтобы представители ЗиДа были более сговорчивыми в оценке имущества, в день заседания началась силовая акция», — сообщается в пресс-релизе ЗиД.

По словам начальника юридической службы ЗиД Василия Шепелева, в ходе судебного разбирательства представители Центра независимых судебных экспертиз «ТехЭко», оценившие стадион по максимальной цене в 550 млн руб., заявляли о том, что они опасаются мести за подготовленное ими заключение.

Александр Сентябов, заместитель директора ЗиД по безопасности:

— В преддверии важнейшего заседания арбитражного суда по вопросу о возвращении в государственную собственность имущества со стороны силовиков началась новая атака на завод. Последовательность развития событий не может не вызывать негодования у работников завода имени Дзержинского и является ничем иным, как способом воздействия на руководство предприятия для изменения принципиальной позиции в суде. Попытка вернуть имущество завода наталкивается на отчаянное противодействие со стороны правоохранительных структур. Мы рассматриваем сегодняшнюю акцию как попытку оказать давление на завод с целью изменения нашей позиции в суде. Однако, со своей стороны, могу отметить, что нас запугать не удастся, мы продолжим борьбу за стадион «Дзержинец» и промышленную площадку №3. И никакие силовые акции не смогут эту позицию изменить.