Инновационные технологии
От разрозненных систем к единому цифровому контуру управления
Еще несколько лет назад цифровизация на предприятиях ассоциировалась с внедрением точечных ИТ-решений, однако сегодня фокус сместился на создание единой цифровой среды. Главный вызов для современного бизнеса — преодоление фрагментарности накопленных систем и их интеграция в единый управляемый контур. Теперь речь идет о формировании надежного цифрового каркаса, в котором данные беспрепятственно циркулируют между подразделениями, а управленческие решения принимаются на основе актуальной информации.
О том, какие передовые инструменты формируют новую реальность предприятий и как они меняют подходы к управлению, рассказываем в спецпроекте «Инновационные технологии».
От 0 до 300 бизнес-процессов управления производством
ITPS разработала операционную модель для нефтегазоперерабатывающего предприятия
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.