Инновационные технологии От разрозненных систем к единому цифровому контуру управления Поделиться Твитнуть

Еще несколько лет назад цифровизация на предприятиях ассоциировалась с внедрением точечных ИТ-решений, однако сегодня фокус сместился на создание единой цифровой среды. Главный вызов для современного бизнеса — преодоление фрагментарности накопленных систем и их интеграция в единый управляемый контур. Теперь речь идет о формировании надежного цифрового каркаса, в котором данные беспрепятственно циркулируют между подразделениями, а управленческие решения принимаются на основе актуальной информации.

О том, какие передовые инструменты формируют новую реальность предприятий и как они меняют подходы к управлению, рассказываем в спецпроекте «Инновационные технологии».

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