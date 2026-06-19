Цифровой нотариат Прикамья Как технологии экономят ваше время Поделиться Твитнуть

Нотариус — это не только о традициях. В Пермском крае цифровые сервисы уже делают нотариальные услуги быстрее, доступнее и безопаснее. Проверка доверенности, поиск наследственного дела, выписка из реестра залогов — всё за пару кликов и без поездок.

Что уже работает для жителей и бизнеса

Бесплатная проверка доверенности — убедиться в факте выдачи или отмены (в том числе после смерти доверителя) можно онлайн за пару кликов.

Поиск наследственных дел — за год сервис использовали более 12 млн раз; люди быстрее находят, где заведено дело, и понимают, как действовать.

Реестр залогов на движимое имущество — запросы на удалённое получение выписки выросли на 12%, что важно при покупках на вторичном рынке.

Оцифровка документов — почти 4 млн раз нотариусы переводили документы из бумажного в цифровой формат и обратно, а при необходимости быстро отправляли их коллегам в другие регионы.

Дистанционное удостоверение сделок — защищённая видеосвязь позволяет проводить сложные соглашения (например, раздел имущества) без личной встречи, экономя время и деньги.

Интеграция с госсистемами — электронная передача в ЕГРЮЛ, ЕГРН, ЗАГС и на Федресурс даёт бизнесу комплекс услуг в режиме «одного окна».

Социальная функция — нотариусы помогают фиксировать участие граждан в особых обстоятельствах для получения льгот.

Безопасность, этика и обучение — основа цифровой трансформации

Нотариат работает с чувствительной информацией: персональные данные, завещания, сделки с недвижимостью. При внедрении ИТ-решений приоритет — кибербезопасность, защита данных и прозрачные алгоритмы. Этические стандарты регулируют использование ИИ, чтобы технологии дополняли, а не заменяли профессиональную ответственность нотариуса. Непрерывное обучение сотрудников и понятные интерфейсы для граждан обеспечат успешную интеграцию.

Что это даёт в итоге?

Цифровизация повышает эффективность, прозрачность и доступность услуг. При разумном подходе — с упором на безопасность, локальную адаптацию и профессиональные стандарты — она укрепляет доверие к нотариальной деятельности и вносит вклад в развитие региона.

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