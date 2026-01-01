Полина Путякова журналист Новая логика цифровизации Как бизнес объединяет ИТ-системы в единый управленческий контур Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба технопарка «Морион Диджитал»

Если ещё несколько лет назад цифровизация на предприятиях ассоциировалась прежде всего с внедрением отдельных ИТ-решений, то сегодня бизнес всё чаще ставит перед собой более комплексные задачи. На первый план выходит не столько автоматизация отдельных процессов, сколько создание единой цифровой среды, способной повысить эффективность управления компанией в целом.

По словам основателя и СЕО «Тривиум» Алексея Мурашова, многие предприятия уже прошли этап точечных внедрений и теперь сталкиваются с другой проблемой — разрозненностью цифрового ландшафта. За последние годы компании накопили большое количество российских, адаптированных и сохранившихся зарубежных решений, которые зачастую работают изолированно друг от друга. В результате ключевым запросом становится интеграция этих систем в единый управляемый контур. Речь идёт не просто о техническом объединении программных продуктов, а о создании цифрового каркаса, в котором данные свободно циркулируют между подразделениями, а управленческие решения принимаются на основе актуальной информации.

При этом традиционные цели цифровизации по-прежнему сохраняют свою актуальность. Как отмечает генеральный директор ИТ-компании «ВР» Виктор Ракшин, одним из главных драйверов остаётся снижение затрат. Автоматизация документооборота, учёта, логистики, мониторинга оборудования и энергопотребления позволяет заметно сократить операционные расходы. Одновременно цифровые инструменты помогают решать и другую важную задачу — повышать производительность без пропорционального увеличения затрат за счёт внедрения систем управления производством, предиктивной аналитики и контроля состояния оборудования.

Схожую тенденцию отмечает и руководитель новых направлений ООО «Гравити Групп» Руслан Истомин. По его словам, в текущих экономических условиях компании стали значительно внимательнее относиться к расходам на цифровые проекты. Поэтому одним из главных критериев при выборе решений становится их способность снижать совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой. Заказчики всё чаще стремятся получить максимальный эффект при минимальных инвестициях, что приводит к пересмотру архитектуры решений и поиску более экономичных подходов к разработке и сопровождению цифровых продуктов.

Вместе с тем эксперты отмечают, что цифровизация всё чаще выходит за рамки работы исключительно с программным обеспечением. Всё больше внимания уделяется оцифровке физических процессов. Как поясняет Алексей Мурашов, задача заключается не просто в установке датчиков на оборудование или транспорт, а в том, чтобы поступающие данные немедленно превращались в конкретные управленческие решения. Такой подход позволяет предприя­тиям быстрее реагировать на изменения и эффективнее управлять производственными процессами.

Ещё одним заметным трендом становится переход от аналитики к автоматизации принятия решений.

«Компании устали от дашбордов, которые просто показывают, что всё плохо. Они хотят, чтобы система сама подсказывала, что делать», — говорит Алексей Мурашов.

Именно этим он объясняет растущий интерес бизнеса к внедрению ИИ-агентов и интеллектуальных помощников, способных не только анализировать данные, но и предлагать оптимальные сценарии действий.

При этом импортозамещение, которое ещё недавно было одним из основных драйверов цифровой трансформации, постепенно меняет свой статус. По мнению Руслана Истомина, сегодня оно рассматривается скорее как обязательное условие развития ИТ-инфраструктуры, а не самостоятельная цель. Однако Виктор Ракшин отмечает, что спрос на отечественные ERP-системы, решения для управления производством, САПР и инструменты информационной безопасности продолжает расти.

Помимо экономической эффективности и технологической независимости, предприя­тия всё чаще используют цифровизацию для повышения устойчивости бизнеса. В число приоритетов входят развитие отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры, резервирование данных, соблюдение регуляторных требований, а также снижение зависимости от дефицитных кадров. Как подчёркивает Алексей Мурашов, компании стремятся сделать сложные процессы более доступными для сотрудников средней квалификации, чтобы компенсировать нехватку высококвалифицированных специалистов и одновременно повысить гибкость бизнеса в условиях быстро меняющейся среды.

Цифровые драйверы

По мнению Руслана Истомина, наиболее заметную отдачу сегодня обеспечивает искусственный интеллект. Его внедрение в задачи прогнозирования, контроля качества и обработки данных позволяет существенно сократить время принятия решений и повысить эффективность управления производством. Однако эксперт подчёркивает, что сам по себе ИИ не является универсальным решением. Максимальный эффект достигается тогда, когда внедрение новых технологий сопровождается детальным пересмотром существующих процессов.

В то же время значительный экономический потенциал сохраняют технологии, которые напрямую связаны с управлением производственными активами. Как отмечает управляющий партнёр группы компаний ITPS Леонид Тихомиров, всё более востребованными становятся цифровые двойники — виртуальные модели оборудования, производственных линий и других объектов. Они позволяют моделировать различные сценарии работы, выявлять узкие места ещё до возникновения проблем и принимать более обоснованные управленческие решения. Благодаря этому предприятия сокращают риски дорогостоящих ошибок и эффективнее используют имеющиеся ресурсы.

Не менее важную роль играют роботизация и автоматизация производственных процессов. Их основное преимущество заключается в повышении стабильности и скорости выполнения операций при одновременном снижении влияния человеческого фактора. В условиях дефицита кадров и растущих требований к производительности такие решения позволяют поддерживать высокий уровень качества и предсказуемости результатов.

Отдельного внимания заслуживают технологии машинного обучения и компьютерного зрения. По словам Леонида Тихомирова, они уже доказали свою эффективность в автоматическом контроле качества продукции, прогнозировании отказов оборудования и оптимизации производственных процессов. Возможность заранее выявлять потенциальные неисправности помогает сократить количество внеплановых простоев, а автоматизация контроля качества снижает долю брака и связанные с ним издержки.

Интеллект региона

В последние годы позиции Пермского края усиливаются не только за счёт промышленности, но и благодаря развитию цифровой инфраструктуры и собственных технологических компетенций. Регион регулярно входит в число лидеров различных рейтингов цифрового и научно-технологического развития, а также регионов — лидеров по переходу на отечественное программное обеспечение и развитию цифровых сервисов.

Эксперты отмечают, что наличие сильной ИТ-экосистемы становится для региона не просто конкурентным преимуществом, а важным фактором долгосрочного экономического развития. По словам директора ООО «Айти-М» Александра Васильева, развитая технологическая среда запускает целую цепочку позитивных изменений: создаются новые рабочие места, ускоряется внедрение инноваций, повышается качество жизни и инвестиционная привлекательность территории. В результате регион получает дополнительные возможности для роста и становится более конкурентоспособным как на российском, так и на международном уровне.

Однако преимущества сильной ИТ-экосистемы проявляются не только в макроэкономических показателях. Как отмечает и. о. директора по продуктам B2B и инновациям АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру Бизнес») Степан Ковалев, для бизнеса ключевое значение имеет скорость. Когда разработчики и заказчики работают в единой региональной среде, путь от появления идеи до внедрения готового решения существенно сокращается. Команды быстрее понимают реальные потребности предприятий, оперативнее создают и тестируют новые продукты, что особенно важно в быстро меняющихся рыночных условиях.

Не менее важен и кадровый эффект. Развитая ИТ-индустрия позволяет удерживать в регионе инженеров, разработчиков, специалистов по информационной безопасности и других высококвалифицированных сотрудников. Это способствует росту существующих компаний, появлению новых игроков и формированию устойчивого рынка труда. В результате выигрывает не только технологический сектор, но и вся региональная экономика.

Сильная региональная ИТ-среда создаёт преимущества и для промышленных предприятий. По мнению Александра Васильева, сотрудничество с местными разработчиками позволяет создавать решения, максимально учитывающие специфику конкретного производства. Кроме того, такая модель способствует снижению зависимости от зарубежных технологий и формированию полного цикла создания цифровых продуктов — от подготовки специалистов и разработки до внедрения и масштабирования решений. Именно такая связка промышленности, образования и ИТ-бизнеса позволяет региону постепенно формировать собственные центры компетенций в сфере промышленной цифровизации.

При этом эксперты отмечают, что наиболее эффективной сегодня становится модель, сочетающая локальную экспертизу и возможности крупных федеральных игроков. Как подчёркивает Степан Ковалев, присутствие специалистов на местах позволяет лучше понимать особенности регионального бизнеса, тогда как федеральный масштаб обеспечивает доступ к накопленному опыту и лучшим практикам. Благодаря этому решения, успешно зарекомендовавшие себя в одной отрасли или регионе, быстрее распространяются на другие предприя­тия.

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