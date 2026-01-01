От 0 до 300 бизнес-процессов управления производством ITPS разработала операционную модель для нефтегазоперерабатывающего предприятия Поделиться Твитнуть

Пермская ИТ-компания ITPS представила опыт разработки операционной модели для последующего внедрения интегрированной системы управления производством (ИСУП*) на строящемся нефтегазоперерабатывающем комплексе.

Что такое операционная модель

Операционная модель — это представление принципов работы производственного предприятия или бизнеса в целом. Она включает в себя информацию о взаимодействии между подразделениями в ходе выполнения бизнес-процессов, определяет роли участников, устанавливает, какие данные, в каком виде и в какие сроки необходимо подготовить и передать от одного подразделения к другому для получения максимально высокого результата деятельности предприятия.

Основная цель в рамках данного кейса — достижение уровня лучших мировых предприятий в отрасли по ключевым показателям эффективности. Для этого требуется разработка операционных бизнес-процессов и организационно-функциональной модели, автоматизация данных процессов с помощью комплекса ИТ-систем с целью снижения операционных затрат и повышения скорости принятия управленческих решений, эффективности и результативности управления производством.

Перед командой ITPS поставлены следующие цели:

Выполнить анализ лучших практик управления производственным блоком на релевантных предприя­тиях в отрасли. Обеспечить чёткое распределение функционала и ответственности, взаимодействие всех подразделений, информационных потоков между ними, исключить дублирование функций и данных производственных процессов. Разработать модель информационных потоков операционного планирования и учёта, обеспечить их привязку к модулям интегрированной системы управления производством и их увязку с MES и ERP-контуром управления. Разработать план оптимизации и дальнейшего развития организационной структуры производственного блока. Обеспечить оптимальную структуру управления, процессов управления производством и ресурсами компании. Повысить эффективность, скорость и качество принятия решений за счёт управления процессами из удалённого центра.

Кроме того, требовалось обеспечить максимальную эффективность внедрения и дальнейшей эксплуа­тации ИСУП. Деятельность была разделена на этапы.

Отраслевой бенчмаркинг

Для определения целевого ориентира проектная команда провела отраслевой бенчмаркинг. Рассмотрено порядка 30 предприятий, которые отобраны совместно с заказчиком и проранжированы через критерии эффективности. Подготовлен набор профилей релевантных предприятий, который в последующем применён для разработки операционной модели.

Оптимизация организационной структуры и разработка концепции удалённого операционного центра

Проанализированы наработки проектного института по организационной структуре и функциональной нагрузке производственных подразделений предприятия. Специалисты выявили возможности для оптимизации: предложено разделить функции RUN (выполнение текущих процессов и операций) и CHANGE (внедрение новых продуктов и технологий, а также улучшение существующих).

Разработана концепция удалённого операционного центра (УОЦ). УОЦ предназначен для организации кроссфункционального взаимодействия между подразделениями, отображения ключевых показателей эффективности работы и предоставления доступа к данным из различных систем.

Пример покрытия процессов ИТ-системами

Разработка целевой модели бизнес-процессов

В ходе реализации проекта бизнес-процесс управления производством декомпозирован до подпроцессов четвёртого и пятого уровня, их суммарное количество составило порядка 300 единиц. Подпроцессы полностью покрываются системами MES-уровня, требовалось взаимоувязать их друг с другом и со смежными процессами, а также автоматизировать для упрощения и сокращения количества рутинных операций. Результат оформлен в виде паспортов на каждый из бизнес-процессов, в нём присутствует описательная и графическая часть, что станет прообразом для последующей разработки регламентов и должностных инструкций.

На завершающем этапе разработанные бизнес-процессы взаимоувязаны с ИТ-системами уровней ERP и MES, которые являются смежными. Подготовленная информация легла в основу внедрения интегрированной системы управления производством.

Полученные результаты

Разработана модель бизнес-процессов управления производством на уровне лучших мировых стандартов.

Описана логика процессов, взаимосвязей, ответственности, информационных потоков.

Выполнена детализация информационных потоков, которая вместе с бизнес-процессами является основой для внедрения интегрированной системы управления производством и интеграции в ИТ-ландшафте.

Уточнена организационная структура и описан функционал производственных подразделений.

Разработаны инициативы по оптимизации организационной структуры и дальнейшему её развитию. Сформирована дорожная карта.

Разработаны цели, задачи, функционал и определены пути развития УОЦ.

Одним из основных преимуществ разработки операционной модели и внедрения MES-систем для нефтегазоперерабатывающего комплекса является достижение самых высоких показателей по метрикам эффективности за счёт оптимальных процессов, высокой скорости принятия решений и сокращения количества ручных операций.

Пермская группа компаний ITPS за 20 лет сотрудничества с крупными промышленными предприятиями реализовала более 2000 проектов. Это позволило увеличить объёмы выпуска продукции, минимизировать риски, повысить эффективность производства и управления данными. Специалисты имеют богатый опыт внедрения как собственных разработок, так и ИТ-решений партнёров и вендоров.

Авторы:

Леонид Тихомиров, управляющий партнёр группы компаний ITPS, к. т. н.

Дмитрий Васюков, директор по консалтингу ITPS, к. э. н.

Владислав Маленьких, руководитель консалтинговых проектов ITPS



* Интегрированная система управления производством (ИСУП) — набор специализированных программных модулей, предназначенных для решения задач оперативного планирования и управления производством. Основные функции ИСУП заключаются в планировании производственного цикла, непрерывном мониторинге мощностей, сборе и анализе данных для оптимизации выпуска продукции и координации взаимодействия между подразделениями предприятия.

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