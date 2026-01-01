От 0 до 300 бизнес-процессов управления производством
ITPS разработала операционную модель для нефтегазоперерабатывающего предприятия
Пермская ИТ-компания ITPS представила опыт разработки операционной модели для последующего внедрения интегрированной системы управления производством (ИСУП*) на строящемся нефтегазоперерабатывающем комплексе.
Что такое операционная модель
Операционная модель — это представление принципов работы производственного предприятия или бизнеса в целом. Она включает в себя информацию о взаимодействии между подразделениями в ходе выполнения бизнес-процессов, определяет роли участников, устанавливает, какие данные, в каком виде и в какие сроки необходимо подготовить и передать от одного подразделения к другому для получения максимально высокого результата деятельности предприятия.
Основная цель в рамках данного кейса — достижение уровня лучших мировых предприятий в отрасли по ключевым показателям эффективности. Для этого требуется разработка операционных бизнес-процессов и организационно-функциональной модели, автоматизация данных процессов с помощью комплекса ИТ-систем с целью снижения операционных затрат и повышения скорости принятия управленческих решений, эффективности и результативности управления производством.
Перед командой ITPS поставлены следующие цели:
- Выполнить анализ лучших практик управления производственным блоком на релевантных предприятиях в отрасли.
- Обеспечить чёткое распределение функционала и ответственности, взаимодействие всех подразделений, информационных потоков между ними, исключить дублирование функций и данных производственных процессов.
- Разработать модель информационных потоков операционного планирования и учёта, обеспечить их привязку к модулям интегрированной системы управления производством и их увязку с MES и ERP-контуром управления.
- Разработать план оптимизации и дальнейшего развития организационной структуры производственного блока.
- Обеспечить оптимальную структуру управления, процессов управления производством и ресурсами компании.
- Повысить эффективность, скорость и качество принятия решений за счёт управления процессами из удалённого центра.
Кроме того, требовалось обеспечить максимальную эффективность внедрения и дальнейшей эксплуатации ИСУП. Деятельность была разделена на этапы.
Отраслевой бенчмаркинг
Для определения целевого ориентира проектная команда провела отраслевой бенчмаркинг. Рассмотрено порядка 30 предприятий, которые отобраны совместно с заказчиком и проранжированы через критерии эффективности. Подготовлен набор профилей релевантных предприятий, который в последующем применён для разработки операционной модели.
Оптимизация организационной структуры и разработка концепции удалённого операционного центра
Проанализированы наработки проектного института по организационной структуре и функциональной нагрузке производственных подразделений предприятия. Специалисты выявили возможности для оптимизации: предложено разделить функции RUN (выполнение текущих процессов и операций) и CHANGE (внедрение новых продуктов и технологий, а также улучшение существующих).
Разработана концепция удалённого операционного центра (УОЦ). УОЦ предназначен для организации кроссфункционального взаимодействия между подразделениями, отображения ключевых показателей эффективности работы и предоставления доступа к данным из различных систем.
Разработка целевой модели бизнес-процессов
В ходе реализации проекта бизнес-процесс управления производством декомпозирован до подпроцессов четвёртого и пятого уровня, их суммарное количество составило порядка 300 единиц. Подпроцессы полностью покрываются системами MES-уровня, требовалось взаимоувязать их друг с другом и со смежными процессами, а также автоматизировать для упрощения и сокращения количества рутинных операций. Результат оформлен в виде паспортов на каждый из бизнес-процессов, в нём присутствует описательная и графическая часть, что станет прообразом для последующей разработки регламентов и должностных инструкций.
На завершающем этапе разработанные бизнес-процессы взаимоувязаны с ИТ-системами уровней ERP и MES, которые являются смежными. Подготовленная информация легла в основу внедрения интегрированной системы управления производством.
Полученные результаты
- Разработана модель бизнес-процессов управления производством на уровне лучших мировых стандартов.
- Описана логика процессов, взаимосвязей, ответственности, информационных потоков.
- Выполнена детализация информационных потоков, которая вместе с бизнес-процессами является основой для внедрения интегрированной системы управления производством и интеграции в ИТ-ландшафте.
- Уточнена организационная структура и описан функционал производственных подразделений.
- Разработаны инициативы по оптимизации организационной структуры и дальнейшему её развитию. Сформирована дорожная карта.
- Разработаны цели, задачи, функционал и определены пути развития УОЦ.
Одним из основных преимуществ разработки операционной модели и внедрения MES-систем для нефтегазоперерабатывающего комплекса является достижение самых высоких показателей по метрикам эффективности за счёт оптимальных процессов, высокой скорости принятия решений и сокращения количества ручных операций.
Пермская группа компаний ITPS за 20 лет сотрудничества с крупными промышленными предприятиями реализовала более 2000 проектов. Это позволило увеличить объёмы выпуска продукции, минимизировать риски, повысить эффективность производства и управления данными. Специалисты имеют богатый опыт внедрения как собственных разработок, так и ИТ-решений партнёров и вендоров.
Авторы:
Дмитрий Васюков, директор по консалтингу ITPS, к. э. н.
Владислав Маленьких, руководитель консалтинговых проектов ITPS
* Интегрированная система управления производством (ИСУП) — набор специализированных программных модулей, предназначенных для решения задач оперативного планирования и управления производством. Основные функции ИСУП заключаются в планировании производственного цикла, непрерывном мониторинге мощностей, сборе и анализе данных для оптимизации выпуска продукции и координации взаимодействия между подразделениями предприятия.
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