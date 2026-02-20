Елена Синица Не просто метры Как меняется рынок жилья бизнес-класса в Перми Поделиться Твитнуть

В Перми активно развивается сегмент бизнес-жилья: за период с 2023 по 2025 год количество предложений на рынке возросло в 3,7 раза. «Новый компаньон» собрал подборку ЖК бизнес-класса, которые построят в краевой столице в ближайшие годы, и поговорил с застройщиками об актуальных тенденциях в строительстве.

Всего в 2025 году в Перми девелоперы заявили о 29 новых проектах с общей площадью в 346 тыс. кв. м. Согласно данным аналитиков, предложение комфорт-класса составило 80,5% (278,5 тыс. кв. м), бизнес-класса — 19,0% (65,6 тыс. кв. м), а экономкласса — менее 1% (1966 кв. м), рассказали «Новому компаньону» в ГК «КОРТРОС».

Наибольшие трансформации произошли с сегментом «бизнес», доля которого в общей структуре предложения по сравнению с 2023 годом выросла с 17,6 тыс. кв. м на 15 п. п. Доля выведенного жилья класса «эконом» сократилась на 10,5 п. п. Изменения в комфорт-классе оказались менее резкими — с сокращением на 3,8 п. п.

«Баланс нового предложения существенно изменился. Для проектов бизнес-класса формируется своя аудитория. Рост их числа говорит о смене стратегий девелоперов. Они снижают макроэкономические риски, связанные с падением спроса в массовом сегменте», — отметил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов.

В запросах покупателей бизнес-класса за последние годы в Перми произошли существенные изменения. «Покупатели жилья бизнес-класса стали заинтересованы в приобретении не просто условных метров жилья, а квартир как продуктов нового поколения, которые отличаются более высоким качеством и уникальными потребительскими характеристиками», — комментируют в PAN City Group.

С учётом изменений рынка меняется и подход к архитектурным и планировочным решениям: то, что раньше было опционально, сейчас стало обязательным. Внешне это архитектурные решения — выразительная и функциональная форма зданий, статусные общественные пространства, комплексный подход к благоустройству домов, добавляют в компании.

Кроме этого, сегодня люди всё больше обращают внимание на такие опции, как системы «Умный дом», высота потолков, оформление входной группы, наличие достаточного числа машино-мест, ландшафтное озеленение, рассказывают в ГК «Развитие». Многие обращают внимание на архитектурное решение дома.

«Конечно, большое значение имеет локация и наличие рядом необходимой инфраструктуры. В самих квартирах всё чаще ключевым аспектом становится даже не площадь, а продуманность планировки и гибкость пространства: например, мастер-спальни, большие гардеробные, виды из окна, кухни-гостиные», — поясняют в компании.

При этом сегодня деление жилья на классы в значительной степени условно, отмечает застройщик.

«Судя по предложению, в Перми становится значительно больше проектов, которые позиционируются как жильё бизнес-класса, но нередко по наполнению мы говорим о комфорт-классе. С другой стороны, какой бы термин к определению класса жилья ни применялся, заметно стремление застройщиков к повышению качества жилых домов», — рассказали в компании.

