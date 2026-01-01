ЖК «МАНЕРЫ» «ИНГРУПП» представляет дом высоких МАНЕР Поделиться Твитнуть

Элитный жилой комплекс «Манеры» — это монументальный ансамбль из пяти корпусов, объединённых двух­уровневым стилобатом. Высотная композиция и строгая, выверенная геометрия фасадов подчёркивают узнаваемый благородный силуэт. Здесь каждая деталь отражает максимальный комфорт и эстетику, демонстрируя высокий уровень жилого комплекса.

Квартиры оснащены алюминиевыми витражными окнами, что позволяет максимизировать естественное освещение и создаёт ощущение лёгкости. Панорамные окна создают уютную атмосферу. На верхних этажах расположены общие и приватные террасы, которые открывают жителям виды на город. Также квартиры в комплексе оборудованы системой автоматизированного учёта энергоресурсов с дистанционной передачей данных.

Трёхуровневый подземный паркинг обеспечивает резидентам удобный доступ к транспортным средствам, с лифтами, ведущими из каждой секции, что исключает необходимость переходов. Этот «невидимый этаж города» спроектирован с учётом всех современных технологий: здесь предусмотрены станции электрозарядки, детейлинг-сервис, именные и семейные машино-места, а также зоны ожидания такси. В высотных секциях комплекса установлены пять лифтов: три на 1000 кг и два на 630 кг, обеспечивающих комфорт в часы пик. В корпусах средней этажности — два или три лифта. Все кабины скоростные, бесшумные, с плавным ходом и стильным оформлением, оснащены усилителями связи и музыкальным сопровождением.

Не выходя из дома

На первых двух этажах стилобата расположено более 10 тыс. кв. м коммерческих помещений с отдельными входами и архитектурно выверенными фасадами для комфорта жителей. В пространстве находятся фитнес-центр с бассейном и спа-зоной площадью более 2800 кв. м, ресторан и винотека, а также кофейня, аптека, салон красоты и магазины, что позволяет жителям не покидать периметр комплекса. Бизнес-центр класса А с гибкими рабочими зонами дополнительно подчёркивает статус комплекса, а эстетика коммерческой части гармонично продолжает линии фасадов.

Общественные пространства

Общественные зоны комплекса органично продолжают архитектурную концепцию, создавая гостеприимное пространство с зонами отдыха в лобби, где мягкая акустика и фирменный аромат-дизайн формируют атмосферу уюта. Функциональные элементы, такие как колясочные и гостевые санузлы с мойками для питомцев, интегрированы в структуру первого и третьего этажей. Современные технологии, включая вход по системе Face ID (распознавание лица) и беспроводной интернет, обеспечивают комфортное взаимодействие с пространством. За качественное обслуживание и порядок в комплексе отвечает собственная сервисная компания девелопера «Рядом».

В «Манерах» создаётся уникальная атмосфера сообщества с комьюнити-спейсами для работы и встреч, тиней­джер-пойнтом для подростков и кидс-румом для детей. Эти пространства доступны только резидентам, что способствует взаимодействию и комфортной жизни в жилом комплексе премиум-класса.

Продуманный двор

Двор «Манер» — это продуманная система, которая сочетает в себе активные зоны для детей и взрослых с тихими уголками для отдыха, отражая высокий уровень жизни и комфорта, присущий дому премиум-класса. Двор комплекса закрыт от машин и спроектирован с акцентом на современные стандарты жизни. Здесь пешеходные маршруты оснащены навигацией, присутствуют зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Игровые зоны разделены по возрасту.

Для всех жителей дома предусмотрена воркаут-зона и спортивная площадка, а также специальная зона для занятий йогой на свежем воздухе и амфитеатр с подсветкой и USB-зарядками. Укромные уголки двора, оформленные в виде зелёных кабинетов, предлагают камерные пространства для отдыха и приватного общения.

Безопасность здесь является приоритетом: территория, парковка и общие зоны находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Входные группы оснащены видеодомофонами, а система распознавания автомобильных номеров и удалённый контроль доступа через мобильное приложение обеспечивают высокий уровень защиты и комфорт для жителей.

Проектированием ЖК «Манеры» занималось международное бюро ATRIUM с инновационным подходом к созданию современных и удобных пространств. Генеральным проектировщиком выступило российское проектное бюро «АВАЛОН». Особое внимание уделили эстетике комплекса: архитектурную подсветку, которая придаёт зданию уникальный вид в вечернее время, разработала компания 500LUX. Концепция коммерческой инфраструктуры, нацеленная на создание стильных и функциональных пространств для жизни и бизнеса, принадлежит консалтинговой компании IDEM, отмеченной множеством наград за свой оригинальный подход.

ЖК «Манеры». ООО «СЗ «УНО», ИНН 5905071840. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Изображения могут отличаться от реального объекта. Информация не является публичной офертой.

На правах рекламы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.