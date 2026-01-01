Комплекс «ПРАЙМ» Новая высота в вашей жизни. Возьмите её! Поделиться Твитнуть

Проект «Прайм» на ул. Монастырской, 50 сочетает в себе преимущества жизни в центре города с абсолютной приватностью и комфортом. Здесь можно всегда быть в центре событий, в то же время ощущая единение с природой.

Трудно представить хоть что-то из набора требований к современному жилому кварталу, чего не было бы учтено в проекте «Прайм». Здесь удовлетворены самые высокие запросы к уровню комфорта и качеству всех деталей. Девелопер проекта — строительная группа «Развитие», которая входит в число региональных лидеров отрасли и является обладателем пяти золотых знаков «Надёжный застройщик России». В проекте «Прайм» группа воплотила свои лучшие наработки, стараясь предвосхитить все ожидания будущих новосёлов.

Вдохновлено природой

Архитектура комплекса и дизайн его территории разработаны международным архитектурным бюро MLA+. Как говорит главный архитектор проекта Глеб Шамшура, в основе идеи — скальные породы, что выступают по берегам Камы.

«Вдохновением для архитектуры жилого квартала «Прайм» послужила природа Пермского края. Выше по течению Камы есть знаменитые скальные выходы породы. Слудская горка, где расположен комплекс, — исторически высокое место. Новые каменные столпы дополнят силуэт высокого берега и органично впишутся в существующую высотную застройку», — рассказывает архитектор.

Квартал «Прайм» расположен в самом центре города, где в паре шагов — всё необходимое для жизни, работы и отдыха. При этом, возвращаясь домой из бурлящего движения города, в одно мгновение вы окажетесь в природном оазисе тишины и спокойствия.

В квартале — уютный двор без машин, с продуманным расположением зон отдыха, детских игр и релакс-зоной на стилобате. Здесь всё сделано для того, чтобы можно было наслаждаться приватной жизнью в центре города.

Внутренняя инфраструктура доступна только резидентам и их гостям. Территория огорожена, оборудована видеонаблюдением, и сюда не попадёт случайный человек.

Город как на ладони

За счёт удачного расположения дома на возвышении вас ждут потрясающие виды на речной простор Камы, историческую часть города и деловой центр Перми. За вашим окном будет весь город, и, на каком бы этаже вы ни выбрали квартиру, вы всегда будете наблюдать за ним с высоты птичьего полёта.

Вы можете жить в уютной однокомнатной квартире или просторном пентхаусе — в любом случае современные планировки обеспечат вам головокружительные виды на реку и город.

Для ценителей пространства есть и несколько квартир с открытыми террасами. Здесь можно проводить время с семьёй и друзьями на свежем воздухе, не покидая квартиры.

Комфорт в каждой детали

Стиль и комфорт в «Прайме» видны с первого взгляда, и каждая деталь лишь подчёркивает высокие стандарты жизни здесь. Просторный и функциональный лобби-холл с уютной зоной ожидания и отдыха, гостевым санузлом и лапомойка для питомцев. Удобные кладовые, которые позволят не держать в квартире сезонные вещи и инвентарь. Свободный Wi-Fi, который позволит оставаться на связи, не заходя в квартиру. Подземный паркинг, куда попадаешь, не выходя на улицу.

Вежливый персонал консьерж-сервиса в режиме 24/7 не только не допустит посторонних, но и поможет вам встретить ваших гостей или службу доставки, вызвать такси или связаться с управляющей компанией.

Высокоскоростные лифты SJEC с пониженным уровнем шума и вибрации, имеющие более 100 механизмов защиты и оформленные в единой концепции с лобби. Автономная котельная De Dietrich с высокотехнологичными котлами — надёжными, экономичными и тихими в работе. Современные прочные и эстетичные материалы конструкции, фасадов и внутренних помещений.

Оборудованная система «Умный дом» обеспечит резидентов «Прайма» всеми необходимыми сервисами для комфортного проживания. Бесключевой доступ в подъезд, на территорию, автоматическая передача показаний приборов учёта и многое другое из того, что составляет понятие «высокий стандарт городской жизни».

Выбирайте жизнь в стиле «Прайм». Сдача дома — уже в этом году.

