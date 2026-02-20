«Рынок домов бизнес-класса в Перми переживает активную фазу роста» Экспертное мнение собственника агентства недвижимости «Этажи» Ирины Сыровой Поделиться Твитнуть

Ирина Сырова, агенство недвижимости «Этажи»

— По моим наблюдениям, рынок бизнес-класса в Перми переживает активную фазу роста. С 2023 по начало 2026 года объём предложения увеличился в 3,7 раза, только в 2025 году было заявлено 29 новых проектов. Основная концентрация сохраняется в Ленинском, Дзержинском и Свердловском районах, при этом Ленинский остаётся самым дорогим.

В 2025 году объём сделок на первичном рынке вырос на 25,4%. Несмотря на высокие ипотечные ставки (сейчас — 19,5%), покупатели адаптировались к условиям: бизнес-класс всё чаще рассматривается как инструмент сохранения капитала. Девелоперы активно применяют рассрочки и индивидуальные условия.

К 2027 году ожидается восстановление спроса на фоне прогнозируемого снижения ипотечных ставок до 10%. При этом в 2026 году возможное сокращение ввода жилья до 20% относительно пиков 2023 года может сформировать «рынок продавца», особенно в качественных проектах. Сохраняется высокий интерес к готовым домам и «свежей» вторичке — иногда она оказывается выгоднее новостроек.

Основную аудиторию составляют предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты (более 46% сделок), а также сотрудники нефтегазового и промышленного секторов. Это, как правило, семьи 35—55 лет, ориентированные на безопасность, подземный паркинг, престижные школы и приватность.

Покупатели выбирают квартиры с панорамными окнами, террасами, высокими потолками, мастер-спальнями и большими гардеробными. Средняя цена в новостройках города — около 160 тыс. руб. за кв. м, в премиальных проектах — до 590 тыс. руб. за кв. м.

Бизнес-класс в Перми уже не просто категория по цене — это формат жизни, где важны статус, среда и долгосрочная инвестиционная ценность.

За последние годы сегмент бизнес-класса в Перми прошёл значительную трансформацию: предложение выросло почти в четыре раза, проекты стали крупнее, архитектурные решения — выразительнее, а покупатель стал более требовательным к качеству жизни и инфраструктуре. Я как руководитель агентства «Этажи» ежедневно вижу, как спрос на премиальные квартиры в новостройках растёт — это семьи, которые готовы инвестировать в комфорт, удобство и будущее.

На правах рекламы.

