Что известно о трагедии в Пермском политехе
Рассказываем подробности о ЧП, которое произошло в одной из лабораторий вуза
Днём 11 декабря в лаборатории Пермского политеха прогремел взрыв — во время испытаний произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате погибли два человека (мужчина и его дочь), ещё четверо получили травмы разной степени тяжести. «Новый компаньон» выяснил подробности ЧП.
Трагедия произошла на ул. Академика Королёва, в одном из ангаров, где находился руководитель предприятия «Анкос» Константин Солдатов, изготовивший испытываемый образец (он не был сотрудником ПНИПУ), и его восьмилетняя дочь. Они оба погибли. Сейчас выясняется, каким образом девочка попала на объект в нарушение техники безопасности.
Про погибшего известно, что ему был 41 год.
Сколько человек пострадали
По данным СК, после взрыва пострадали четыре человека, представители одного из пермских предприятий (они не являются сотрудниками ПНИПУ). Это мужчины 64 и 37 лет. Их состояние сейчас оценивается как стабильное, а травмы — средней степени тяжести. Третий пострадавший от госпитализации отказался. Подробности относительно четвёртого неизвестны.
Как отреагировали в Политехе
Ректор Политеха Антон Петроченков выразил соболезнования родным и близким погибших.
В вузе пояснили, что на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины, а фрагменты колеса пробили защитные конструкции.
Какой была реакция следователей и прокуратуры
Следственные органы СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели людей в здании университета по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного управления. Сотрудники ведомства осматривают место происшествия, а также изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Чтобы установить причины, которые привели к пожару и гибели людей, назначены экспертизы. Контролирует ход расследования руководитель СК по региону Денис Головкин.
Свою проверку также организовала прокуратура. Сотрудники ведомства выяснят, какие нарушения были допущены.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.