Что известно о трагедии в Пермском политехе Рассказываем подробности о ЧП, которое произошло в одной из лабораторий вуза

Константин Долгановский

Днём 11 декабря в лаборатории Пермского политеха прогремел взрыв — во время испытаний произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате погибли два человека (мужчина и его дочь), ещё четверо получили травмы разной степени тяжести. «Новый компаньон» выяснил подробности ЧП.

Трагедия произошла на ул. Академика Королёва, в одном из ангаров, где находился руководитель предприятия «Анкос» Константин Солдатов, изготовивший испытываемый образец (он не был сотрудником ПНИПУ), и его восьмилетняя дочь. Они оба погибли. Сейчас выясняется, каким образом девочка попала на объект в нарушение техники безопасности.

Про погибшего известно, что ему был 41 год.

Фото: Александр Тепикин / АиФ

Сколько человек пострадали

По данным СК, после взрыва пострадали четыре человека, представители одного из пермских предприятий (они не являются сотрудниками ПНИПУ). Это мужчины 64 и 37 лет. Их состояние сейчас оценивается как стабильное, а травмы — средней степени тяжести. Третий пострадавший от госпитализации отказался. Подробности относительно четвёртого неизвестны.

Как отреагировали в Политехе

Ректор Политеха Антон Петроченков выразил соболезнования родным и близким погибших.

В вузе пояснили, что на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины, а фрагменты колеса пробили защитные конструкции.

Какой была реакция следователей и прокуратуры

Следственные органы СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели людей в здании университета по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком"

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного управления. Сотрудники ведомства осматривают место происшествия, а также изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Чтобы установить причины, которые привели к пожару и гибели людей, назначены экспертизы. Контролирует ход расследования руководитель СК по региону Денис Головкин.

Свою проверку также организовала прокуратура. Сотрудники ведомства выяснят, какие нарушения были допущены.

