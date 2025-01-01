В Пермском политехе раскрыли подробности смертельного происшествия Ректор ПНИПУ Антон Петроченков выразил соболезнования родным и близким погибших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Погибшими при ЧП в Пермском национальном исследовательском политехническом университете оказались мужчина — руководитель предприятия, изготовившего испытываемый образец (не является сотрудником ПНИПУ), и его несовершеннолетняя дочь. Об этом изданию «Пятница» сообщили в пресс-службе вуза.

«В настоящее время проводится проверка, почему девочка находилась на объекте в нарушение техники безопасности», — пояснили в университете.

Также пострадали трое представителей одного из пермских предприятий (тоже не сотрудники ПНИПУ): мужчины 64 и 37 лет. Их состояние оценивается как стабильное, травмы — средней степени тяжести. Третий пострадавший от госпитализации отказался.

Ректор ПНИПУ Антон Петроченков выразил соболезнования родным и близким погибших.

