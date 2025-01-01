Прокуратура начала проверку по факту взрыва в Пермском политехе На месте происшествия работает и.о. прокурора Ленинского района Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту взрыва в лаборатории Пермского политеха. Об этом надзорное ведомство сообщило в соцсетях.

Прокуратура проверит, как соблюдаются меры безопасности в учреждении, а также проконтролирует ход расследования уголовного дела.

В настоящее время на месте происшествия работает и.о. прокурора Ленинского района Перми Дмитрий Свергузов. Он координирует экстренные и оперативные службы.

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в одном из учебных корпусов Пермского политеха во время лабораторных испытаний. Погибло двое — мужчина и ребёнок. Также пострадали три человека, они были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Позднее следственные органы СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели людей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

