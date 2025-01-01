Следком возбудил уголовное дело по факту гибели людей в Пермском политехе Погибли мужчина и восьмилетняя девочка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственные органы СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели людей в здании университета по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В пресс-службе ведомства рассказали, что 11 декабря 2025 года в университетской лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда, в результате погибли мужчина и восьмилетняя девочка.

В минтербезе Прикамья пояснили, что пострадали ещё три человека, они находятся в стабильном состоянии, их госпитализируют в пермские больницы.

В пресс-службе СКР по Пермскому краю рассказали, что на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины пожара и гибели людей.

Ход расследования находится на личном контроле руководителя регионального Следственного управления Дениса Головкина.

Напомним, информация о взрыве гидродинамического стенда в ПНИПУ появилась в федеральных и региональных СМИ в четверг, 11 декабря.

