Минтербез Прикамья рассказал о погибших и пострадавших при взрыве в ПНИПУ Трое пострадавших находятся в стабильном состоянии Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили информацию о раненых и погибших при взрыве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. По данным ведомства, погибли мужчина с ребёнком.

При инциденте пострадали три человека, они находятся в стабильном состоянии, их госпитализируют в медицинские учреждения Перми.

Сообщается также, что чрезвычайное происшествие произошло в одном из учебных корпусов Пермского политеха во время лабораторных испытаний.

Министерство приносит соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, информация о взрыве гидродинамического стенда в ПНИПУ появилась в федеральных и региональных СМИ в четверг, 11 декабря. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.