Минтербез Прикамья рассказал о погибших и пострадавших при взрыве в ПНИПУ
Трое пострадавших находятся в стабильном состоянии
В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили информацию о раненых и погибших при взрыве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. По данным ведомства, погибли мужчина с ребёнком.
При инциденте пострадали три человека, они находятся в стабильном состоянии, их госпитализируют в медицинские учреждения Перми.
Сообщается также, что чрезвычайное происшествие произошло в одном из учебных корпусов Пермского политеха во время лабораторных испытаний.
Министерство приносит соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, информация о взрыве гидродинамического стенда в ПНИПУ появилась в федеральных и региональных СМИ в четверг, 11 декабря. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.
