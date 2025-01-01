В Пермском политехе погибли два человека из-за взрыва гидродинамического стенда Еще двое пострадали Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета произошёл взрыв гидродинамического стенда, сообщает РЕН ТВ. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них погибли.

О состоянии пострадавших не сообщается.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Информация от официальных ведомств о происшествии на данный момент не поступала.

