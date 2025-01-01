В Пермском политехе погибли два человека из-за взрыва гидродинамического стенда
Еще двое пострадали
В лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета произошёл взрыв гидродинамического стенда, сообщает РЕН ТВ. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них погибли.
О состоянии пострадавших не сообщается.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Информация от официальных ведомств о происшествии на данный момент не поступала.
