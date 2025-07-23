Фасад как часть бренда Как архитектура и культурный облик города влияют на поведение потребителей Поделиться Твитнуть

По данным аналитического центра НАФИ и Фонда Росконгресс, архитектура все чаще интегрируется в сценарии потребительского поведения: 75% жителей крупных городов выбирают маршруты прогулок и культурного отдыха, ориентируясь на внешний облик зданий, фасады и благоустройство. 90% предпринимателей считают внешний вид зданий важным фактором при выборе локации и планировании развития бизнеса, а 86% обращают внимание на эстетику вывесок и рекламы как элемент, влияющий на восприятие бренда и района клиентами.

В спецпроекте «Нового компаньона» рассматриваем, как визуальная среда формирует не только настроение, но и имидж территории и расположенного на ней бизнеса.

