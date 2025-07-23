Фасад как часть бренда
Как архитектура и культурный облик города влияют на поведение потребителей
По данным аналитического центра НАФИ и Фонда Росконгресс, архитектура все чаще интегрируется в сценарии потребительского поведения: 75% жителей крупных городов выбирают маршруты прогулок и культурного отдыха, ориентируясь на внешний облик зданий, фасады и благоустройство. 90% предпринимателей считают внешний вид зданий важным фактором при выборе локации и планировании развития бизнеса, а 86% обращают внимание на эстетику вывесок и рекламы как элемент, влияющий на восприятие бренда и района клиентами.
В спецпроекте «Нового компаньона» рассматриваем, как визуальная среда формирует не только настроение, но и имидж территории и расположенного на ней бизнеса.
«Мы прибираемся в большой квартире — в наших городах»
Главный архитектор Пермского края, директор ГБУ ПК «Институт территориального планирования» Елена Ермолина — о вызовах и задачах современного градостроительства
«Архитектура служит визитной карточкой города»
Руководитель ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС» Айна Якупова — о том, как городская среда стимулирует бизнес-активность
