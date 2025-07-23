«Архитектура служит визитной карточкой города» Руководитель ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС» Айна Якупова — о том, как городская среда стимулирует бизнес-активность Поделиться Твитнуть

Руководитель ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС» Айна Якупова

— Как узнаваемый комфортный архитектурный образ повышает привлекательность города для инвесторов и талантливых специалистов?

— Недавно я в составе городской делегации ездила в Минск. Как специалист в области строи­тельства и проектирования я обратила внимание на объекты культурного наследия, которые были восстановлены не только собственниками, но и городскими властями. Это сильно влияет на то, как город воспринимается туристами и входящим в регион бизнес-сообществом.

Этот принцип мы также применяем в Пермском крае и можем достичь ещё большего. Мы планируем и в дальнейшем приглашать гостей из других регионов и стран, и состояние историко-культурного наследия края будет положительно влиять на их впечатление о регионе. Люди увидят уважение к культуре, порядок и отсутствие хаоса, что позволит им сделать вывод о благоприятной среде для ведения бизнеса. Архитектура служит визитной карточкой города, наглядно демонстрируя, какие условия здесь созданы.

При планировании трёхлетнего бюджета города и края закладываются средства на создание, реставрацию и капитальный ремонт объектов, а также на благоустройство и формирование комфортной среды обитания. Это необходимо, чтобы город развивался, люди оставались, открывались предприятия, сохранялся кадровый потенциал. Это работа, которая может быть не видна обывателям, но в конечном итоге именно благодаря ей преображается город. Это отмечают и гости Перми. Наш край очень преобразился!

— Как появление новых визуально проработанных общественных пространств стимулирует бизнес-активность?

— Если проанализировать ввод в эксплуатацию новых объектов — административных, жилых, спортивных — и результаты работы риелторских сообществ, выяснится, что у нас почти нет невостребованных помещений. Причём это касается как центра, так и других районов, даже Кировского и Гайвы. Проектировщики и девелоперы закладывают на первых, вторых и даже иногда третьих этажах административные или универсальные объекты. Их можно использовать не только под кофейни или прачечные, но и под детские сады, салоны красоты, ремонтные мастерские.

— Как бизнес может использовать преимущества хорошей среды, исторической и новой архитектуры, интересных пространств?

— Во-первых, это привлечение кадров. Люди хотят здесь оставаться, работать, жить, покупать недвижимость, офисы, открывать новый бизнес. Соответственно, край не теряет кадры, нет оттока населения, а есть сохранение работоспособного населения, что позитивно влияет на развитие региона. Во-вторых, позиционирование бизнеса в центре или в интересных зданиях показывает уровень компании, которая может себе это позволить, уровень контрактов и цен. Если у бизнеса есть возможность, он использует дорогие, качественные локации и благоприятную среду не только для позиционирования, но и для удобства работы высококвалифицированных кадров. Хороший офис и локация — одно из главных преимуществ, которые рассматривают соискатели. Кроме того, комфортная городская среда тесно связана с туризмом, включая и бизнес-туризм. Всё это взаимосвязано, и здорово, что наш регион не отстаёт по этим показателям.

