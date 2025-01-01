Алёна Бронникова «Мы прибираемся в большой квартире — в наших городах» Главный архитектор Пермского края, директор ГБУ ПК «Институт территориального планирования» Елена Ермолина — о вызовах и задачах современного градостроительства Поделиться Твитнуть

— Елена Сергеевна, расскажите, почему вы решили принять участие в конкурсе на пост главного архитектора Пермского края?

Фото: Екатерина Якина

— Я работаю директором Института территориального планирования около 10 лет. У меня есть серьёзный опыт работы с градостроительной документацией и её реализацией на практике. Мне захотелось транслировать его на другие муниципальные образования Пермского края. Я думаю, для жителей Перми очень важно, что происходит в городе, поэтому захотелось передать этот опыт жителям и других городов.

— Как вы считаете, какими качествами нужно обладать, чтобы работать в этой сфере?

— Должна быть безумная трудоспособность — это работа 24 на 7. Важно обладать эмпатией — мы должны пропускать наши проекты через сердце, потому что мы сами жители Перми. Важно, что останется потомкам, как будут реагировать и как потом будут этим пользоваться жители города. Поэтому эмпатия, стрессоустойчивость и работа в команде. Без команды работа главного архитектора бессмысленна.

— Какие основные задачи стоят перед главным архитектором региона?

— Время от времени всплывает проблема архитектурного проектирования одного объекта, когда нет выстроенной концепции территориального развития. До сих пор встречаются проекты, которые можно, в принципе, «посадить» в любом месте города и края. То есть работа ведётся без контекста, без планировочной структуры, без исторической идентичности, без пространственного развития. Неумение работать, в том числе со средой, — это серьёзная ошибка многих архитекторов. Сейчас уже нет одного архитектурного проектирования, есть градостроительство, которое включает в себя и архитектурное проектирование, и ландшафт, и работу большого исторического сообщества. Здания должны быть искусством, украшающим наши города. И задача главного архитектора — выстроить работу одной большой команды, где будут сотрудничать и взаимодействовать разные профессионалы.

— Какие навыки необходимы, чтобы её выполнить?

— Нужно огромное количество ресурсов, нужно быть в последних трендах, нужно в это погружаться. У нас очень много вызовов, связанных с текущей ситуацией. Например, новая промышленная революция, развитие внутреннего туризма — и это тоже напрямую уходит в пространственное планирование, мы не можем не отреагировать на эти вызовы.

— На ваш взгляд, как можно оценить ту картину в регионе, которая представлена сейчас? Что было реализовано наиболее успешно?

— Это, наверное, крайне нескромно, но мы очень часто получаем обратную реакцию от жителей и от гостей, что город изменился. Я уверена, это результат работы команды, которая в том числе занималась выстраиванием градостроительной документации. Например, у нас есть стратегия зелёных зон в мастер-плане. Это выстроенная система, зелёный пояс, когда природные территории вместе с антропогенными, вновь создаваемыми или созданными, выстраи­вают большую систему зелёных пространств. Важно, чтобы это не осталось на бумаге, чтобы жители это увидели.

Например, у нас в Генеральном плане есть такая история, мною горячо любимая, — улицы как общественные пространства. Это работа, нацеленная на внутренний туризм, в том числе работа на комфорт жителей края. Профиль поперечной улицы показан с высаженными деревьями, с широким газоном — эта улица как общественное пространство отразилась в дизайн-коде Перми. Там есть отдельный том, посвящённый как раз зелёным природоподобным территориям. Потом это зашло в правила благоустройства как нормативный акт.

Важно этот опыт транслировать для других муниципальных образований с учётом их уникальных особенностей — у каждого своя среда, своя история развития. Мы выстраиваем эту градостроительную систему с учётом идентичности. Я уверена, Пермь изменилась благодаря в том числе правильно выстроенной градострои­тельной документации, которая зашла потом в правила благоустройства и мастер-планирование территории у девелоперов.

— Гости и жители краевой столицы отмечают, как расцвёл город. За счёт чего удалось в сравнительно небольшие сроки достичь таких результатов?

— Здесь много факторов. Например, мы в короткие сроки сформировали туристический мастер-план города Перми. На его реализацию мы получили федеральную поддержку, и сейчас мы видим результат — по тем же прогулочным зонам, навигации.

Поэтому большое спасибо руководству края, Дмитрию Николаевичу [Махонину] за то, что он так выстроил систему. Мы как творческие люди, как градостроители, как планировщики сначала формируем то, какими должны быть улица, сквер, как должен выглядеть квартал у девелопера, а потом включается командная работа дорожников или девелоперского сообщества. Мы работаем в связке.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Один из первых наших проектов — Комсомольский проспект. Жители помнят, каким он был до преобразования. Когда мы стали заходить на территорию, поняли, что это работа подхода к среде, а не конкретно к одной узкой задаче, что это не работает без отремонтированных фасадов и отреставрированных объектов культурного наследия. Были такие вещи, которые тогда нам приходилось доказывать, но затем они вошли в федеральные нормы. Например, мы доказывали, что ширина тротуара должна быть хотя бы два метра плюс один — два человека идут, один навстречу, позднее в федеральной норме появилась ширина тротуа­ра три метра. Это на поверхности, конечно, но тогда нам приходилось это доказывать. Сейчас говорят, что Компрос — это музей советской архитектуры под открытым небом. Это благодаря ремонту фасадов, работе с бизнесом по вывескам, первым этажам, входным группам. И самая главная гордость — это архитектурная подсветка Комсомольского проспекта, проект стал лучшим в России по итогам прошлого года.

Ещё один важный проект, уникальный для России, — «Зелёное кольцо». Он заложен как стратегическое направление в мастер-плане Перми. И это должно стать целеполаганием: что зелёные пространства и природные, природоподобные территории антропогенного характера должны работать в системе. В рамках «Зелёного кольца» есть очень крутые истории — например, Черняевский лес, преображение некогда заброшенных долин малых рек Перми. В короткие сроки здесь была создана комфортная среда для отдыха и прогулок. Даже когда девелопер заходит на проект, реализуемый далеко от долины реки, мы просим выстроить перспективную связь с ней. Большой проект по развитию долин малых рек возник давно. Сейчас в Пермь приезжают из других субъектов Российской Федерации, чтобы перенять этот опыт.

Недавно у нас прошёл форум «Города будущего», и коллеги из других регионов отметили, что Перми очень повезло, потому что мы завели в Генеральный план систему водно-зелёного каркаса. Не каждый субъект может этим похвастаться, а у нас идеи стратегически были заложены в мастер-плане, мы взяли это как материалы по обоснованию, и соответствующие мероприятия зашли в дальнейшую проработку.

— Планируете ли вы применить эту практику в других городах Пермского края?

— Это серьёзный вызов. Сама система градостроительной документации должна быть выстроена так же. Сначала стратегия, мастер-планирование, потом — Генеральный план. Где-то Генеральный план и ПЗЗ становятся одним документом для архитекторов. Генеральный план — это про стратегию развития и про территории, а Правила землепользования и застройки — это про параметры. Генеральный план — это нулевая точка для всех остальных отраслевиков. Непонимание этой цепочки приводит к тому, что в конечном итоге в муниципальных образованиях большое количество стратегических документов просто стоят на полке.

Важно выстроить правильную систему градостроительной документации, которая в конечном счёте уходит в технические задания для подрядчиков или для девелоперов в рамках КРТ. А дальше — у каждого муниципального образования есть свои уникальные особенности, свои вызовы и проблемы. И тогда мы должны справиться с вызовами, правильно говорить об идентичности, которая бы выстроила стратегию развития. Несмотря на различия, есть и общие черты и тенденции, стратегия общественного транспорта, внутренний туризм, места приложения рабочей силы, формирование зелёного каркаса.

— В Перми продолжается активное планирование новых объектов, развитие территорий. Как вы считаете, какие проекты сейчас наиболее значимы для Перми, как они повлияют на город?

— В Перми рождается очень интересная территория в районе Центрального колхозного рынка. У нас там большие амбиции по изменению улично-дорожной сети, спроектирован перенос автовокзала, Александровский сквер на месте инфекционной больницы. Там есть долины малых рек, и нам важно создать зелёный каркас: планируется создание бульвара в рамках улицы Попова от долин малых рек на эспланаду и до набережной. Ведётся большая системная работа по проектам планировки под социальные объекты и будущее жильё. Важно, чтобы территория не обладала монофункцией, чтобы она была многофункциональной, тогда эта территория живёт.

— Если говорить в целом, что можно сказать о тенденциях в архитектуре?

— Для меня архитектура — это не просто построение формы, а выражение глубоких смыслов и идей. Каждый доминантный объект становится символом эпохи, формирует культурный ландшафт и задаёт тон всему пространству вокруг себя. Конкурсная основа стала заметным трендом в последние годы. Для своих проектов девелоперы собирают лучшие архитектурные бюро. Участие множества профессионалов гарантирует, что заказчик получит уникальный и выразительный объект, способный стать любимым местом горожан. Любовь к зданию рождается мгновенно и сохраняется надолго.

— Мы сегодня много говорим об идентичности. А чем выделяется Пермский край среди остальных регионов?

— С одной стороны, это природные составляю­щие, и мы, надеюсь, это направление поддержим и будем развиваться дальше. А с другой стороны, мы говорим об этапе третьей промышленной революции, и, соответственно, это развитие, строительство, жильё, среда. И Пермский край этим может гордиться, у него есть то, чего нет у соседей: сочетание промышленного гиганта и прекрасного, самого зелёного и самого водного, пространства.

— Можете поделиться, какие у вас есть любимые места в Пермском крае, чем они примечательны и вдохновляют ли вас в работе?

— Это, конечно, Чердынь, исторический и культурный центр притяжения. Недавно удивил своим преображением Соликамск.

Вообще я родилась в Перми. Я с удовольствием смотрю, что происходит с набережной, как гуляют гости и жители, сердце радуется. Задача набережной была собрать разные виды отдыха. Если внимательно посмотреть, они зонированы: есть тихий отдых, есть место, где можно поработать со звуком, заняться спортом, потанцевать. Та часть, которая строится от Речного вокзала, будет про взаимодействие с рекой. В общем, набережная Камы — для всех.

Улица Сибирская — это моё сердце. Когда мы создавали концепт этой улицы, нашей задачей было создать историю места незаметными для людей приёмами. Когда люди обращают внимание на крышки люков, не понимают, почему на них изображены розы. В этом была задача: вызвать вопрос «почему?» и оставить на подкорке. На Сибирской расположено очень много модернистских и постмодернистских зданий, в некоторых видах ограждений и балконов мы можем увидеть розы. Творения и костюмы Дягилева были в этом стиле. Поэтому и розы не классические, а модернист­ские. Сохранить эту айдентику было важно, но не кричаще: пускай позадают вопросы. Вся архитектура, по моему мнению, должна идти от смысла.

— Какие проекты вы планируете воплотить на должности главного архитектора?

— Если говорить про Пермь, это создание поперечных пешеходных связей в кварталах в центре. Например, внутреннее пространство в ТЮЗе — это создание поперечных связей между улицами. Хороший кейс — Старокирпичный переулок. Такие короткие туристические маршруты тоже работают на развитие внутреннего туризма, позволяют акцентировать внимание на исторической части.

Наш вызов — оставить молодёжь у нас. Для этого мы создаём комфортную среду для жизни. Наша задача — вывести молодых людей в социум. Модернистские розы — это тоже про социализацию: чтобы не сидеть, а гулять, изучать. Мы должны тихонько выводить молодёжь из замкнутых пространств нашей средой, красивой архитектурой, историей места. В конечном итоге мы все вместе должны почувствовать эту идею, сделать наши города комфортными для проживания.

Население развивается и стареет, поэтому мы должны создавать объекты инфраструктуры и для старшего поколения. Всё должно быть доступно, интересно и адаптивно. Такая сверхзадача. Мы прибираемся не только в своей квартире, мы прибираемся в большой квартире — в наших городах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.