Синтез дисциплин

Требования настоящего и профессии будущего — в спецпроекте «Нового компаньона»

  freepik.com

Среднее специальное образование переживает настоящий бум, пермские вузы готовят специалистов будущего, а дополнительное обучение становится ключом к карьерному росту.

В специальном проекте «Нового компаньона» разбираемся, как меняется образовательная среда региона и какие шансы это открывает для каждого.

«Работодатель ценит практические навыки»

Директор Экономического колледжа при ПГУ Игорь Филиппов — о росте интереса к среднему профессиональному образованию

Запрос на новые знания

Сергей Бельмас, декан факультета информационных технологий АНО ДПО «РМЦПК», — о трансформациях на рынке труда

Поступление с особенностями

О новых тенденциях в сфере образования

Учёба на опережение

Как образование адаптируется к новым реалиям рынка труда

