Синтез дисциплин
Требования настоящего и профессии будущего — в спецпроекте «Нового компаньона»
Среднее специальное образование переживает настоящий бум, пермские вузы готовят специалистов будущего, а дополнительное обучение становится ключом к карьерному росту.
В специальном проекте «Нового компаньона» разбираемся, как меняется образовательная среда региона и какие шансы это открывает для каждого.
«Работодатель ценит практические навыки»
Директор Экономического колледжа при ПГУ Игорь Филиппов — о росте интереса к среднему профессиональному образованию
Запрос на новые знания
Сергей Бельмас, декан факультета информационных технологий АНО ДПО «РМЦПК», — о трансформациях на рынке труда
