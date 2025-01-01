Синтез дисциплин Требования настоящего и профессии будущего — в спецпроекте «Нового компаньона» Поделиться Твитнуть

Среднее специальное образование переживает настоящий бум, пермские вузы готовят специалистов будущего, а дополнительное обучение становится ключом к карьерному росту.

В специальном проекте «Нового компаньона» разбираемся, как меняется образовательная среда региона и какие шансы это открывает для каждого.

«Работодатель ценит практические навыки» Директор Экономического колледжа при ПГУ Игорь Филиппов — о росте интереса к среднему профессиональному образованию Запрос на новые знания Сергей Бельмас, декан факультета информационных технологий АНО ДПО «РМЦПК», — о трансформациях на рынке труда Поступление с особенностями О новых тенденциях в сфере образования Учёба на опережение Как образование адаптируется к новым реалиям рынка труда

