Поступление с особенностями

В нашей стране реализуется государственная программа РФ «Развитие образования». Цели программы, рассчитанной до 2023 года, направлены на решение задач, поставленных в рамках стратегических национальных приоритетов. Согласно документу, в настоящее время в России образовательные программы среднего профессионального образования (СПО) реализуют 3196 учреждений СПО и 636 их филиалов, 376 высших учебных заведений и 445 их филиалов. Утверждены новые перечни профессий и специальностей СПО, в которые вошли 20 новых, а также 250 новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.

Появились и другие изменения и особенности. Так, с 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в закон, согласно которым выпускники колледжей, техникумов и иных образовательных организаций системы среднего профессионального образования смогут поступать в высшие учебные заведения без ЕГЭ только на программы, профиль которых совпадает с полученной ими в СПО специальностью или профессией. Форму и перечень внутренних экзаменов, соответствие профилей будут определять сами вузы. Эти правила начнут действовать начиная с приёмной кампании 2026 года.

Однако часто встречается непонимание процедур и правил уже на местах — как сотрудниками образовательных организаций, так и обучающимися и их представителями. Поэтому обращаю внимание на то, что поступление в образовательную организацию имеет свои особенности. В период приёмной кампании порядок приёма обучающихся разрабатывается и реализуется на основании норм федерального законодательства и локальных нормативных актов образовательной организации.

Распространённым заблуждением является применение единой процедуры к отчислению из образовательной организации. Существенной разницей про­цедур выступает мотив, согласно которому обучающийся проявляет желание отчислиться.

Отмечу также, что в современном мире процесс образования неразрывно связан с применением искусственного интеллекта. С помощью такого ассистента упрощается алгоритм предоставления информации, подбор и систематизация необходимого для обучения материала. Задача современного преподавателя заключается в том, чтобы научить обучающегося обоснованно и с умом пользоваться новыми современными технологиями, не подрывая при этом национальные традиции, авторитет образовательной организации и сохраняя способность ребёнка мыслить самостоятельно, извлекая максимальную пользу при формировании навыков и профессиональных компетенций.

