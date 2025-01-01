Алёна Бронникова Учёба на опережение Как образование адаптируется к новым реалиям рынка труда Поделиться Твитнуть

Запросы рынка

Рынок труда стремительно трансформируется под влиянием развития инновационных технологий. Это заставляет работодателей постоянно пересматривать свои требования к кандидатам и искать специалистов, владеющих новыми, актуальными навыками. Вслед за этим учебные заведения вынуждены оперативно перестраивать образовательные программы, вводя новые специальности, которые будут наиболее востребованы в ближайшем будущем.

В соответствии с динамично меняющимся рынком переквалификация и освоение новых профессий стали реальностью для людей любого возраста, а у работодателей появился запрос на междисциплинарные знания, широкий кругозор, навыки креативного подхода к решению задач. В связи с этим будущие профессии будут представлять собой синтез нескольких дисциплин. При этом некоторые категории профессий, которые будут автоматизированы или заменены искусственным интеллектом, могут полностью исчезнуть или измениться уже в ближайшие несколько лет. Спрос будет расти на специалистов, овладевших инструментами 3D-моделирования, биотехнологий, робототехники, интернета вещей.

Как подчеркнула проректор по образовательной деятельности ПНИПУ Ирина Черникова, эти процессы обусловливают необходимость формирования новых профессиональных компетенций, соответствующих вызовам современности и требованиям будущего.

В центре внимания оказываются перспективные направления, связанные с развитием новых материалов, инновационными технологиями в области конструкции и инженерных решений, а также фундаментальными научными исследованиями, ранее считавшимися приоритетными. Вместе с тем важную роль приобретают современные технологические методы и подходы, включающие цифровую трансформацию, роботизацию, использование аддитивных технологий и развитие цифровых двойников.

Появление новых профессий и специальностей обусловлено интеграцией передовых научных достижений и инновационных решений, что позволяет подготовить специалистов, способных эффективно реагировать на потребности времени и внедрять инновации в различных сферах промышленности, науки и образования. Таким образом, развитие образовательных программ своевременно отражает изменения в структуре экономики, технологическом прогрессе и региональном рынке труда, что в свою очередь способствует формированию кадров, готовых к вызовам будущего.

В Пермском аграрно-технологическом университете (ПГАТУ) обратили внимание, что сейчас рынок труда в Пермском крае также переживает глубокую трансформацию, которая обусловлена как глобальными технологическими сдвигами, так и региональной экономической ситуацией, что отражается на спросе и предложении в сфере образования. В числе направлений трансформации, помимо цифровизации производств, — смена доминирующих отраслей, децентрализация рабочих мест, повышенные требования к навыкам работников и рост значимости малого и среднего предпринимательства.

Среди вызовов, с которыми приходится сталкиваться рынку труда, наиболее серьёзные последствия, по мнению представителей вуза, может вызвать дисбаланс между квалификацией выпускников и потребностями работодателей, миграция квалифицированных кадров в центральные регионы страны, увеличение среднего возраста работников, острый недостаток кадров в приоритетных сферах, а также низкая привлекательность рабочих профессий.

«Рынок труда Перми, как и России, проходит сложную трансформацию. И если два года назад мы говорили в основном о серьёзных структурных изменениях, то сегодня мы говорим о вынужденном перераспределении трудовых ресурсов. Основные тенденции на рынке Перми аналогичны общероссийским и даже глобальным трендам: возрастающая мобильность и потребность в гибких подходах к организации режима труда молодого поколения; цифровизация, предполагающая цифровую грамотность как базовую компетенцию; большое внимание к развитию навыков коммуникации во всех сферах», — отметила лидер HR-клуба Пермской ТПП, консультант по интегральному развитию людей и организаций Ксения Осипова.

Основные вызовы региона она разделила на традиционно-локальные — отток квалифицированного персонала в столицы, в том числе виртуальный, и общие для всех вызовы времени, такие как низкий уровень квалификации и специализации и низкое качество управления. Наиболее актуальной и важной, на её взгляд, проблемой стало качество управления и возможность преодоления текущих ограничений, поскольку определяющим фактором при выборе работодателя для большинства соискателей является HR-бренд, который формирует именно культура управления. В компаниях с качественной системой управления есть ресурс и потенциал для повышения производительности труда и быстрой адаптации к изменениям.

По словам заместителя директора НИУ ВШЭ — Пермь Екатерины Загородновой, основной тренд на рынке труда формируется запросами государства. Учебные заведения оперативно перераспределяют ресурсы в те сферы и направления, которые государство считает приоритетными, и адаптируют свои образовательные программы. В частности, в условиях импортозамещения важно развивать отечественное производство, в связи с чем вузы стали открывать соответствующие специальности, в том числе по запросу предприятий, занимающихся импортозамещением.

Она привела в пример открытие кафедры сельскохозяйственного направления в московском кампусе ВШЭ. Кафедра занимается изучением биоданных, биоинженерии и всех аспектов аналитики, связанных с развитием сельского хозяйства. Сочетание математики, аналитики, информатики и сельскохозяйственной практики позволяет правильно просчитать урожайность и производство скота, создавать точные модели и принимать обоснованные решения в агросекторе.

Синтез дисциплин

«Основной тренд в системе высшего образования Пермского края — цифровизация всех сфер, что проявляется в росте спроса на ИТ-специалистов, специалистов по искусственному интеллекту и кибербезопасности, аналитиков данных и пр. Вузы проводят работу по модернизации образовательных программ, которые способствуют успешной цифровой трансформации экономики региона», — сообщили в ПГАТУ.

В вузе отметили трендовые направления в связи с этими изменениями. В том числе появление программ по экологическому менедж­менту, возобновляемым источникам энергии, зелёным технологиям в промышленности и инновационным агротехнологиям; роботизация и автоматизация производств; биоинженерия, цифровая диагностика, телемедицина и геномика; нацеленность на новые профессии, такие как специалисты в сферах культурного туризма, digital-контента, образовательных технологий, «цифровой гуманитаристики» и «культурного предпринимательства».

«Очевидно, что все классические программы, включая юриспруденцию, менеджмент, экономику, все инженерные профессии, никуда не уйдут, но будут переформатированы, чтобы отвечать новым требованиям и вызовам в быстро меняющемся мире. Тот классический менедж­мент, каким он был раньше, становится всё менее востребованным. Сегодня менеджерам необходимы инструменты искусственного интеллекта, аналитики больших данных и специализированных программных решений, которые позволят эффективно управлять процессами и принимать обоснованные решения», — прокомментировала Екатерина Загороднова.

Первым фактором, определяющим направление и содержание образовательных программ, стал рынок труда, где сейчас появился запрос на экспертов, прошедших подготовку в рамках комплексных, междисциплинарных программ. Второй фактор, по словам эксперта, отражает тенденции, заложенные в государственной политике и определяющие приоритеты развития. Например, несколько лет назад в Пермском крае одним из приоритетных направлений наряду с промышленностью стали креативные индустрии и сектор ИТ.

«Я бы сфокусировала внимание на трансформации, которая уже происходит, в том числе и на рынке Перми. Это digital-эволюция существующих профессий с добавлением новых навыков, таких как использование ИИ и синтез нескольких дисциплин на стыке, например биоинформатика. Одними из самых востребованных профессий будущего у нас (как в достаточно мощном промышленном регионе) я вижу профессии, связанные с роботизацией, а именно — специалистов, умеющих настраивать, интегрировать, обслуживать и программировать промышленных роботов и роботизированные комплексы», — поделилась мнением Ксения Осипова.

Как и вузы, техникумы и колледжи также перестраивают программы подготовки под современные запросы рынка. Кроме того, интерес к среднему профессиональному образованию в последние годы растёт. Такую тенденцию наблюдают и пермские организации СПО.

«Начиная с 2022 года, когда был запущен федеральный проект «Профессионалитет» и началась кампания популяризации этого проекта, выпускники школ обратили внимание на программы среднего профессионального образования. В Пермском крае не только увеличиваются контрольные цифры приёма на профессии и специальности СПО, но и возрастает конкурс на каждое бюджетное место. Интерес к среднему профессиональному образованию, по нашему мнению, связан с тем, что выпускники школ хотят быстрее стать самостоятельными. За два-три года овладеть профессией, а затем принять решение о дальнейшей профессиональной траектории», — отметили в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий.

С этим согласны и в Пермском строительном колледже. Руководитель структурного подразделения учреждения Лиана Арутюнян добавила также, что среднее профессиональное образование особенно актуально сейчас, когда рынок труда всё больше ценит практические навыки и компетенции, полученные в колледжах и техникумах. Кроме того, образовательные учреждения активно развивают практику и сотрудничество с предприятиями региона, что значительно повышает шансы студентов на трудоустройство. Программы обновляются вслед за современными тенденциями, и студенты также могут выбирать профессии, которые будут востребованы в будущем, отвечать требованиям цифровизации и автоматизации.

Новые подходы

Трансформация рынка труда и появление новых профессий также влечёт за собой изменения в подходах и методиках подготовки этих специалистов. Внедрение новых технологий, проектной деятельности, моделирования и симуляции в образовательный процесс становится ключевым фактором конкурентоспособности выпускников, акцент смещается на развитие критического мышления, умения решать сложные задачи и применять полученные знания на практике.

«Говоря о методике преподавания, хотелось бы подчеркнуть, что она должна включать в себя современные технологии и инновации, плотно интегрированные в образовательные программы. Например, у нас есть блок дисцип­лин Data Culture, включающий дисциплины по программированию, информатике, по машинному обучению для всех направлений подготовки, даже у историков, лингвистов и юристов, которым, как кажется на первый взгляд, это не нужно. Обязательным становится умение работать с искусственным интеллектом, включая создание, применение и анализ моделей, а также использование современных ИТ-инструментов. Наряду с ИТ-компетенциями растёт необходимость развития мягких навыков», — подчеркнула Екатерина Загороднова.

Образовательная карта Пермского края напрямую связана с бизнесом. Так, активное развитие внутреннего туризма повлияло на возможность создания в вузе программы по подготовке гидов, разработке туристических маршрутов и организации ивент-мероприятий. В рамках масштабной задачи по развитию сельского хозяйства планируется создавать новые образовательные программы.

Традиционная модель функционирования высшего образования «лекция — практика — экзамен» уходит в прошлое. В ПГАТУ отметили, что современные вузы внедряют комплексный, практико-ориентированный и цифровой образовательный процесс, где обучающийся является активным участником, а не пассивным получателем знаний.

В связи с этим меняются и методики преподавания. Так, внедряются обратные лекции (флип-класс), когда студенты самостоятельно изучают теорию, а на семинарских занятиях решают реальные кейсы, активные методы — дебаты, симуляции, дизайн-мышление, интеграция практики в учебный процесс. Единая программа уступает место персонализированной траектории, а экзаменационные оценки — портфолио компетенций, когда оценка проводится через проекты, презентации, участие в хакатонах.

Лиана Арутюнян отмечает, что в средних профессиональных организациях упор делается на практическую подготовку и современные технологии. Приобрести реальные навыки студентам позволяет расширение сотрудничества организаций с ведущими компаниями. Это, в свою очередь, способствует повышению привлекательности организаций и увеличению числа абитуриентов, заинтересованных в предлагаемых профессиях.

«Мы постоянно обновляем учебные программы, внедряем инновационные технологии и практикуемся в сотрудничестве с ведущими компаниями региона. Уверены, что подготовка специалистов, способных работать с современными инструментами и знаниями, — это залог успеха их будущей карьеры», — добавила она.

