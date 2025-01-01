Сергей Бельмас декан факультета информационных технологий АНО ДПО «РМЦПК» Запрос на новые знания Сергей Бельмас, декан факультета информационных технологий АНО ДПО «РМЦПК», — о трансформациях на рынке труда Поделиться Твитнуть

Рост числа учащихся дополнительного профессионального образования демонстрирует уверенный тренд, который сохранится в течение ближайшего десятилетия. Новый технологический уклад и цифровая трансформация формируют запрос от бизнеса и промышленности на новые знания, новые подходы к управлению.

Со стороны государственных ведомств также наблюдается высокий интерес к ДПО и к формированию компетенций для реализации целевых программ импортозамещения программного обеспечения и повышения технологического суверенитета. Инженерное мышление становится приоритетным и в высшем образовании, и в среднем профессиональном, и в дополнительном образовании взрослых и школьников.

Трансформации на рынке труда происходят постоянно, для быстрого перехода к управлению через цифру сегодня востребованы области знаний, которые ранее интересовали только ИТ-специалистов. Процесс цифровой трансформации ведёт к появлению цифровых производств. Например, автомобиль проектируют в цифре, краш-тест проводят в цифре и дорабатывают в цифре, после чего появляется аналоговый вариант автомобиля. Но до цифровых двойников во всех сферах ещё далеко. Вначале нужно научить сотрудников правильно использовать данные, понимать требования к качеству данных. Это необходимо для внедрения в управление технологий, связанных с искусственным интеллектом и сквозной аналитикой.

Нужно обучать новых сотрудников, бизнес-аналитиков с инженерным мышлением, со знанием нотаций моделирования бизнес-процессов, основ программирования, умением писать запросы на структурированных языках, визуализировать аналитику в интерактивных формах представления данных.

