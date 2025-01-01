Акватеррариум религиозного назначения Пермской епархии бесплатно передали одно из зданий зоопарка Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

На пленарном заседании Пермской городской думы 24 апреля депутаты приняли решение передать здание акватеррариума пермского зоопарка в собственность Пермской епархии РПЦ. 27 депутатов проголосовали за, один против и один воздержался. На минувшей неделе профильный комитет думы обсудил проект решения о безвозмездной передаче этого объекта, расположенного по ул. Окулова, 3, в собственность религиозной организации. «Новый компаньон» узнал, что будет со зданием акватеррариума после смены собственника, и как проходило обсуждение этого вопроса на профильном комитете.

Безвозмездно, то есть даром

На комитете Пермской городской думы по инвестициями и управлению муниципальным имуществом начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Хаткевич сообщил, что проект решения был подготовлен в соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» и ФЗ № 327 «О передаче региональной организации имущества регионального назначения, находящегося в государстве или муниципальной собственности».

Площадь нежилого здания по ул. Окулова, 3 составляет 346,6 кв. м. Кадастровый номер 59:01:4410002:51. Кроме того, религиозной организации отдадут и земельный участок под зданием площадью 471 кв. м (кадастровый номер 59:01:4410002:25) по ул. Монастырской, 10.

«В муниципальном образовании город Пермь принадлежит на праве собственности нежилое здание акватеррариума по ул. Окулова, 3 и земельный участок под ним. В настоящее время здание предоставлено по договору безвозмездного пользования пермскому зоопарку. В администрацию Перми поступило предложение религиозной организации «Пермская епархия» о передаче здания и земельного участка из собственности муниципального образования в собственность Пермской епархии для использования в уставной деятельности Пермской епархии», — рассказал Хаткевич.

Чиновник также сообщил, что по распоряжению губернатора Пермской области от 2000 года здание включено в список памятников градостроительства и архитектуры Пермского края регионального назначения и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль «Дома Архиерейские».

Он также сослался на справку из архива Пермского края, согласно которой в 1798 году в Перми было заложено здание Спасо-Преображенского собора, а в первой половине XIX века вокруг него сформировался ансамбль архиерейского квартала. На его территории построены архиерейские дома, которые использовались для матобеспечения деятельности религиозной организации, а согласно плану земельного участка от 1895 года, здание, где сейчас находится акватеррариум, расположено рядом со зданием Спасо-Преображенского собора и входит в состав ансамбля.

Максим Артамонов

Как выяснилось на заседании комитета, кадастровая стоимость предполагаемого к передаче земельного участка составляет 4,4 млн руб., балансовая стоимость здания — 1,5 млн руб.

Депутат гордумы Геннадий Сторожев удивился, почему планируется безвозмездная передача.

«Небедная организация — православная церковь. Почему безвозмездно?» — спросил Сторожев.

Александр Хаткевич на это ответил, что «в рамках закона данная процедура возможна, поэтому мы выходим с таким проектом решения».

Зверинец уступит место яблоневому саду

В начале апреля стало известно, что в 2026 году власти Перми планируют выделить 71,2 млн руб. на создание общественного пространства «Архиерейское подворье», и на месте, где сейчас находится пермский зоопарк, чиновники намерены создать яблоневый сад. Ранее краевое правительство сообщало о возможности досрочного завершения работ уже в 2027 году.

Во время обсуждения вопроса передачи здания акватеррариума депутат Болквадзе спросил о судьбе остальных строений, которые сейчас занимает зоопарк.

Тот же вопрос заинтересовал и депутата Сторожева:

«В последнее время не раз слышал о каком-то яблоневом саде, который будет как раз на месте зоопарка. Этот вопрос на повестке? Что будет с этим яблоневым садом?»

Хаткевич заявил, что пока не готов это прокомментировать.

Напомним, ещё летом прошлого года проект сада «Архиерейское подворье» успешно прошёл госэкспертизу. После переезда зоопарка с ул. Монастырской на освобождённом участке площадью 17,8 тыс. кв. м чиновники обещают разбить многофункциональный сквер. Проект реализуют в два этапа: сначала благоустроят западную часть с зонами для спокойного отдыха, «аромасадом», «зелёными комнатами» и яблоневым садом. На втором этапе планируется реконструкция и строительство лестничных сходов, обновление подпорной стены и возведение её нового участка, а также ремонт отмостки здания теплового пункта, создание тротуаров, деревянных настилов и ярусных грядок в «аромасаду». Там же установят лавки, урны, качели и велопарковки.

В итоге за подготовленный проект решения комитета, который депутаты рекомендовали рассмотреть на пленарке Пермской городской думы, проголосовало большинство членов комитета. Воздержался лишь один.

Максим Артамонов

Взамен старого построят новый

Кстати, в августе прошлого года был объявлен конкурс на проектирование и строительство акватеррариума в новом зоопарке на Нагорном, который выиграла компания «Парма». Стоимость работ оценили в 250,7 млн руб. Согласно техзаданию, продолжительность строительно-монтажных работ составит 275 календарных дней, включая 30 дней подготовительного периода. Планируется, что акватеррариум будет рассчитан на 200 посещений в смену.

Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания, а также разработать архитектурную концепцию. После он должен получить положительное заключение государственной экспертизы, а до 20 ноября этого года нужно провести строительно-монтажные работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.