Акватеррариум религиозного назначения
Пермской епархии бесплатно передали одно из зданий зоопарка
На пленарном заседании Пермской городской думы 24 апреля депутаты приняли решение передать здание акватеррариума пермского зоопарка в собственность Пермской епархии РПЦ. 27 депутатов проголосовали за, один против и один воздержался. На минувшей неделе профильный комитет думы обсудил проект решения о безвозмездной передаче этого объекта, расположенного по ул. Окулова, 3, в собственность религиозной организации. «Новый компаньон» узнал, что будет со зданием акватеррариума после смены собственника, и как проходило обсуждение этого вопроса на профильном комитете.
Безвозмездно, то есть даром
На комитете Пермской городской думы по инвестициями и управлению муниципальным имуществом начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Хаткевич сообщил, что проект решения был подготовлен в соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» и ФЗ № 327 «О передаче региональной организации имущества регионального назначения, находящегося в государстве или муниципальной собственности».
Площадь нежилого здания по ул. Окулова, 3 составляет 346,6 кв. м. Кадастровый номер 59:01:4410002:51. Кроме того, религиозной организации отдадут и земельный участок под зданием площадью 471 кв. м (кадастровый номер 59:01:4410002:25) по ул. Монастырской, 10.
«В муниципальном образовании город Пермь принадлежит на праве собственности нежилое здание акватеррариума по ул. Окулова, 3 и земельный участок под ним. В настоящее время здание предоставлено по договору безвозмездного пользования пермскому зоопарку. В администрацию Перми поступило предложение религиозной организации «Пермская епархия» о передаче здания и земельного участка из собственности муниципального образования в собственность Пермской епархии для использования в уставной деятельности Пермской епархии», — рассказал Хаткевич.
Чиновник также сообщил, что по распоряжению губернатора Пермской области от 2000 года здание включено в список памятников градостроительства и архитектуры Пермского края регионального назначения и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль «Дома Архиерейские».
Он также сослался на справку из архива Пермского края, согласно которой в 1798 году в Перми было заложено здание Спасо-Преображенского собора, а в первой половине XIX века вокруг него сформировался ансамбль архиерейского квартала. На его территории построены архиерейские дома, которые использовались для матобеспечения деятельности религиозной организации, а согласно плану земельного участка от 1895 года, здание, где сейчас находится акватеррариум, расположено рядом со зданием Спасо-Преображенского собора и входит в состав ансамбля.
Как выяснилось на заседании комитета, кадастровая стоимость предполагаемого к передаче земельного участка составляет 4,4 млн руб., балансовая стоимость здания — 1,5 млн руб.
Депутат гордумы Геннадий Сторожев удивился, почему планируется безвозмездная передача.
«Небедная организация — православная церковь. Почему безвозмездно?» — спросил Сторожев.
Александр Хаткевич на это ответил, что «в рамках закона данная процедура возможна, поэтому мы выходим с таким проектом решения».
Зверинец уступит место яблоневому саду
В начале апреля стало известно, что в 2026 году власти Перми планируют выделить 71,2 млн руб. на создание общественного пространства «Архиерейское подворье», и на месте, где сейчас находится пермский зоопарк, чиновники намерены создать яблоневый сад. Ранее краевое правительство сообщало о возможности досрочного завершения работ уже в 2027 году.
Во время обсуждения вопроса передачи здания акватеррариума депутат Болквадзе спросил о судьбе остальных строений, которые сейчас занимает зоопарк.
Тот же вопрос заинтересовал и депутата Сторожева:
«В последнее время не раз слышал о каком-то яблоневом саде, который будет как раз на месте зоопарка. Этот вопрос на повестке? Что будет с этим яблоневым садом?»
Хаткевич заявил, что пока не готов это прокомментировать.
Напомним, ещё летом прошлого года проект сада «Архиерейское подворье» успешно прошёл госэкспертизу. После переезда зоопарка с ул. Монастырской на освобождённом участке площадью 17,8 тыс. кв. м чиновники обещают разбить многофункциональный сквер. Проект реализуют в два этапа: сначала благоустроят западную часть с зонами для спокойного отдыха, «аромасадом», «зелёными комнатами» и яблоневым садом. На втором этапе планируется реконструкция и строительство лестничных сходов, обновление подпорной стены и возведение её нового участка, а также ремонт отмостки здания теплового пункта, создание тротуаров, деревянных настилов и ярусных грядок в «аромасаду». Там же установят лавки, урны, качели и велопарковки.
В итоге за подготовленный проект решения комитета, который депутаты рекомендовали рассмотреть на пленарке Пермской городской думы, проголосовало большинство членов комитета. Воздержался лишь один.
Взамен старого построят новый
Кстати, в августе прошлого года был объявлен конкурс на проектирование и строительство акватеррариума в новом зоопарке на Нагорном, который выиграла компания «Парма». Стоимость работ оценили в 250,7 млн руб. Согласно техзаданию, продолжительность строительно-монтажных работ составит 275 календарных дней, включая 30 дней подготовительного периода. Планируется, что акватеррариум будет рассчитан на 200 посещений в смену.
Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания, а также разработать архитектурную концепцию. После он должен получить положительное заключение государственной экспертизы, а до 20 ноября этого года нужно провести строительно-монтажные работы.
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