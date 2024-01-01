Стал известен подрядчик по строительству акватеррариума в пермском зоопарке На объект потратят более 250 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурс на проектирование и строительство акватеррариума в новом зоопарке Перми на Нагорном выиграла компания «Парма». Работы будут выполнены за 250,7 млн руб. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно техзаданию, продолжительность строительно-монтажных работ составит 275 календарных дней, включая 30 дней подготовительного периода.

Планируется, что акватеррариум будет рассчитан на 200 посещений в смену.

Напомним, конкурс на поиск подрядчика был объявлен в июле. Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания, а также разработать архитектурную концепцию. После нужно получить положительное заключение государственной экспертизы. Также требуется провести строительно-монтажные работы до 20 ноября 2025 года.

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