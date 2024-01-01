Елена Синица Строительство акватеррариума в пермском зоопарке оценено в 250,7 млн рублей Провести строительно-монтажные работы требуется до 20 ноября 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональное министерство закупок объявило конкурс по поиску подрядчика, который займётся разработкой проектно-сметной документации и строительством акватеррариума в пермском зоопарке. Начальная цена контракта составляет 250,7 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания, а также разработать архитектурную концепцию. После нужно получить положительное заключение государственной экспертизы. Также требуется провести строительно-монтажные работы до 20 ноября 2025 года.





Ранее сообщалось , что проект строительства яблоневого сада на месте старого зоопарка (ул. Монастырская, 10) получил одобрение государственно-культурной экспертизы.





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