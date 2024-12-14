2024-й — каким он был?
Итоги уходящего 2024 года — в спецпроекте «Нового компаньона»
Прошёл ещё один год — время подводить итоги. В 2024 году открывались современные производства, запускались новые маршруты и строились новые дороги, привлекались инвестиции и создавались новые возможности, благоустраивалась Пермь.
Главные события года по мнению редакции и производственные достижения предприятий — в итоговом спецпроекте «Нового компаньона».
Забота о клиентах — приоритет «ЭнергосбыТ Плюс» в Прикамье
Директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров — о том, с какими вызовами столкнулась компания, как выстраивается работа с клиентами и какие инновации внедряются для их удобства
«Мы готовы делиться опытом»
Генеральный директор ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников — об инструментах повышения производительности труда на предприятии, о важности обучения сотрудников и роли руководителя
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