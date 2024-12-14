2024-й — каким он был?

Итоги уходящего 2024 года — в спецпроекте «Нового компаньона»

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Прошёл ещё один год — время подводить итоги. В 2024 году открывались современные производства, запускались новые маршруты и строились новые дороги, привлекались инвестиции и создавались новые возможности, благоустраивалась Пермь.

Главные события года по мнению редакции и производственные достижения предприятий — в итоговом спецпроекте «Нового компаньона».

ГОДный результат

ГОДный результат

Вспоминаем главные события уходящего года

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