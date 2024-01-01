«Мы готовы делиться опытом» Генеральный директор ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Дмитрий Пищальников — об инструментах повышения производительности труда на предприятии, о важности обучения сотрудников и роли руководителя Поделиться Твитнуть

— В публикациях о КЗМС часто встречается словосочетание «бережливое производство». Чем оно отличается от «повышения производительности труда»?

— Мне не очень нравится термин «бережливое производство», это дословный перевод lean production с английского. А на английский так перевели японское «кайдзен» — «непрерывное совершенствование». Японцы же ориентировались на американскую производственную систему Фредерика Тейлора и Генри Форда и адаптировали её под свою культуру. По-русски всё вышеперечисленное можно назвать «научной организацией труда», именно этот термин мы предпочитаем на предприятии. Это более точное определение: мы подходим к организации производства с научной точки зрения и добиваемся результата.

— Какие именно методы повышения производительности труда используются на предприятии? Насколько они эффективны?

— В целом есть два определения производительности труда. Первое и широко известное — количество деталей, производимых одним работником за единицу времени.

Второе — определение, которое мы придумали: способность компании произвести и продать товар или услугу. То есть мы решаем задачи, связанные не только с производством качественной продукции по конкурентоспособной цене, но и с её реализацией.

Первый и базовый метод — стандартизация и оптимизация производственных процессов.

Существует два способа выполнения работы: правильно, по технологии, либо на своё усмотрение (так часто происходит работа с новым оборудованием — «нажмём кнопку и посмотрим, что будет дальше»). Работа по технологии позволяет исключить пустой, бессодержательный труд, который не несёт в себе полезной нагрузки. Мы убираем «пустой труд», стараемся делать правильно с первого раза, не переделывая.

Для этого на нашем предприятии правильно организовано каждое рабочее место. Благодаря непрерывной кропотливой работе сотрудников продукция стала лучше, процессы и коммуникации эффективнее. Выросла квалификация персонала.

— С чем связано повышенное внимание к обучению сотрудников?

— Любой руководитель подтвердит, что найти на 100% подходящего сотрудника на рынке труда невозможно: требуется адаптация к используемым на предприятии технологиям, оборудованию, корпоративным процессам, специальной терминологии. Кроме того, у каждого человека есть набор автоматизмов, которые препятствуют освоению стандартов, применяемых на предприятии. Их освоение может занять от трёх до девяти месяцев. Сотрудник не может самостоятельно встроиться в технологический процесс на предприятии. Пока вы как руководитель не обучили человека, то и спрашивать с него не можете.

Численность ПАО «КЗМС» — более 200 человек, и каждый вновь принятый сотрудник получает знания в своей основной профессии, проходит обучение.

Мы учим не абстрактным вещам, а конкретным навыкам, применимым к конкретным рабочим местам и видам деятельности.

Требуются терпение, знание базовой теории НОТ и постоянная работа. Если поставите задачу и будете двигаться, решать — добьётесь успеха: большинство российских организаций несут большие потери именно из-за неправильной организации труда, не выстроенной коммуникации сотрудников друг с другом и с руководством.

Если каждый руководитель или собственник предприятия у нас в стране должным образом подойдёт к вопросу построения эффективной системы управления, корпоративной культуры, то он выйдет на фантастические результаты как для отдельного предприятия, так и для России в целом — 10—12% роста прибыли (объёмов) ежегодно. Осталось лишь руководителям и собственникам заняться этим вопросом.

— То есть ключевую роль в повышении производительности труда играет руководитель?

— Масааки Имаи (гуру lean production) писал: «Есть три правила, встав на путь эффективности и соблюдая которые, имеется шанс на успех: непосредственное участие первого лица, непосредственное участие первого лица и непосредственное участие первого лица. Несоблюдение хотя бы одного из этих факторов гарантирует неудачу». Подчеркну, он говорит только о «шансе на успех», а не о гарантии — не стоит недо­оценивать рыночные и другие объективные факторы. Но если собственник или руководитель лично не занимается повышением эффективности и производительности труда, не вовлечён в этот процесс, то вероятность развития компании нулевая. Рациональная организация труда не возникает сама собой, этим нужно заниматься ежедневно. И руководитель в этом процессе играет ключевую роль как при постановке задачи, так и при её реализации, контроле и обучении.

— Планируете ли делиться опытом организации производства? Например, участвовать в обучении студентов СПО и вузов (инженеров, управленцев), корректировать образовательные программы в соответствии с особенностями современного производства?

— Да, мы готовы делиться опытом. Периодически я провожу обучение, и спрос на него довольно большой. В учебный класс на КЗМС приезжают люди со всей страны. Также консультирую конкретные предприятия, оказываю методологическую и информационную поддержку. Более того, считаю, что это мой долг, обязанность. Ведь именно от внедрения инструментов повышения производительности труда зависит экономическое развитие страны.

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