Кузница кадров для отрасли Какой вклад вносит Пермский авиатехникум в подготовку специалистов для предприятий Поделиться Твитнуть

В этом году в краевой столице открыли новый корпус Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова, рассчитанный на 1 тыс. студентов. Другими значимыми событиями для учебного заведения стали победа в федеральной программе «Профессио­налитет» и участие в Пермском инженерно-промышленном форуме. Директор авиатехникума Александр Дическул рассказал «Новому компаньону», для каких предприятий региона техникум готовит специалистов и какие возможности появились у авиатехникума в связи с введением нового корпуса.

— Вопрос молодёжной корпоративной политики, привлечения и сохранения кадров сейчас стоит очень остро. С какими предприятиями сотрудничает авиатехникум?

— Подготовка специалистов для предприятий — это улица с двухсторонним движением. Если этого не будет (а был период, когда этого не было), то и учебное заведение замирает. Сейчас мы, наоборот, находимся в состоянии тесного сотрудничества, особенно с нашими традиционными партнёрами: «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Стар», «Редуктор», «Протон-ПМ» и Пермская приборостроительная компания. Это наши центральные партнёры, мы стараемся с ними постоянно сотрудничать, потому что мы должны готовить специалистов, которые могут легко адаптироваться. Какие пути? Первое — согласование всех учебных планов и программ. Второе — работа в рамках проекта «Профессионалитет». У «Пермских моторов» составлена очень чёткая дорожная карта по специалистам и их количеству. А третье — это целевая подготовка.

Есть и соцподдержка со стороны предприятий в виде стипендий — от 12 тыс. до 15 тыс. руб., но при определённых условиях: учись хорошо, и у тебя всё будет. Предоставляются все виды практик, наставничество со стороны предприятия, гарантированное трудоустройство, что очень важно. Требования от предприятий тоже существуют: всем хочется получить ребят со средним баллом выше четырёх. С 2014 года мы занимаемся дуальным образованием, когда учебный процесс делится на определённые этапы: месяц учёба, месяц на предприятии, а потом снова учёба. Это позволяет ребятам адаптироваться и, самое главное, привыкать к практике.

В связи с введением в эксплуатацию нового корпуса нам ежегодно увеличивают контрольные цифры приёма. Если в 2023 году было 375 человек, то в этом мы принимали уже 500 студентов, а в 2025 году должно быть 700 человек. Это накладывает большую ответственность. Надо обеспечить учебный процесс, а преподавателей всегда не хватает, особенно спецов. Кроме того, наши предприятия-партнёры должны понимать, что такое количество практикантов через два года хлынет на предприятия. Их надо трудоустроить. С другой стороны, мы тогда спокойно обеспечим необходимым количеством специалистов наши основные предприятия, особенно ОПК.

— В этом году авиатехникум стал участником федерального проекта «Профессионалитет». Какие специальности в него вошли?

— Это «Технология машиностроения», «Производство авиационных двигателей», «Авиационные приборы», «Литейное производство чёрных и цветных металлов» (мы единственные, кто готовит таких специа­листов), «Управление качеством» — очень дефицитная специальность для предприятий. Для обучения по этой специальности мы построили уникальные мастерские. Также в проект входит специальность «Аддитивные технологии» — у нас есть неплохие условия для этого. По этим направлениям мы и работаем с нашими партнёрами.

— Какие возможности появились у авиатехникума в связи с введением нового корпуса? Как вы оцениваете это событие?

— Это наша огромная радость. Совсем рядом с учебным корпусом есть общежитие для студентов. Мы столько лет жили в старых корпусах. Развиваться в них было тяжело. Сейчас корпус современный, с современными лабораториями и возможностями. Оснащённость наших основных мастерских и лабораторий, я считаю, достаточно высокая. Ни у кого нет такого, когда в учебном корпусе стоит полноразмерный макет двигателя ПД-14. И это здорово.

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