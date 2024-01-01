Зарина Ситдикова Километры ровных дорог В Пермском крае сданы все объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В этом году реализация инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Прикамье завершилась весьма символично — на обновлённом Ермаковском мосту в Чусовом была включена архитектурная подсветка. Благодаря нацпроекту мостовой переход засиял яркими огнями впервые за более чем 60 лет с момента строительства. Второе рождение получили в минувшем сезоне и десятки других дорожных объектов в Пермском крае.

Ровные участки на 40 автомобильных дорогах Прикамья, более 60 км восстановленного дорожного покрытия, 15 обновлённых мостов и путепроводов — таков итог национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году. С федеральной поддержкой регион сделал ещё один серьёзный шаг к совершенствованию дорожной сети Пермского края.

Проведённые работы позволили обеспечить транспортную связь между десятками поселений по всему региону, для сотен жителей удалённых территорий были созданы условия для комфортного и безопасного проезда до социальных учреждений. Часть объектов была отремонтирована в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», на который было направлено 4,2 млрд руб., включая более 2 млрд из федерального бюджета.

В сердце региона

Значительный объём работ был выполнен на территории Перми. Например, в Свердловском районе по нацпроекту в течение сезона обновлено более 6 км дорог. Ремонт затронул два участка ул. Героев Хасана: от въезда в город до тоннеля по ул. Героев Хасана, 120 и от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской. Более 1 км асфальтобетонного покрытия было заменено на участке Южной дамбы от ул. Островского до бульвара Гагарина. Помимо этого, были завершены работы на ул. Народовольческой (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Народовольческой, 42) и на ул. Горького (от ул. Пушкина до ул. Революции).

В Орджоникидзевском районе отремонтирован участок на ул. Лянгасова, в Мотовилихе — на ул. Лядовской, техническом проезде бульвара Гагарина, Дороге Дружбы, улицах Лебедева, Целинной и Соликамской. В рамках нацпроекта также заменили дорожное покрытие, обновили разметку и тротуары на проспекте Парковом, ул. 9 Мая и многих других объектах.

Надёжные переправы

Большое внимание было уделено обновлению мостовых переходов и путепроводов. Многие из отремонтированных объектов капитально не ремонтировались с момента их постройки. Национальный проект позволил не только качественно преобразить их, но и повысить надёжность.

В этом году была завершена реконструкция моста через Колву на трассе Чердынь—Ныроб, а в Чусовом, как уже было сказано, восстановлен Ермаковский мост. В рамках развития Восточного обхода обновлены мосты через Мось, Пижинежиху и Каменку. В числе других восстановленных объектов — путепровод через ж/д пути и Данилиху на переходе Стахановская—Ива, а также мост через реку Косьву на дороге Первомайка—Верхняя Губаха и др.

Повсеместный комфорт

В течение сезона были отремонтированы дороги местного значения и в других муниципалитетах Пермского края. В Краснокамске обновлено более 3 км дороги на маршруте Краснокамск—Стряпунята—Екимята. В Добрянке проведены работы на ул. Советской протяжённостью более 1 км, а в Полазне — на ул. 50 лет Октября длиной почти полкилометра. Эти проекты обеспечили улучшение транспортной доступности для жителей отдалённых территорий. Кроме того, ремонт позволил повысить уровень дорог, соответствующих нормативным требованиям, в Пермской городской агломерации до 85%.

Продолжение следует

Как отмечают в Министерстве транспорта Прикамья, в следующем году в регионе в рамках нацпроекта будет приведено в порядок ещё больше участков дорог.

«Пермский край продолжает реализацию стратегически важного для региона проекта, направленного на улучшение качества дорог и повышение безопасности движения», — подчеркнули в минтрансе.

По данным ведомства, на 2025 год запланированы работы на 62 объектах общей протяжённостью более 70 км, включая реконструкцию 2 тыс. пм мостовых сооружений. Бюджет составит 7,4 млрд руб., из которых почти 5 млрд — средства федерального бюджета.

Благодаря тому, что на многих дорогах работы стартовали досрочно, техническая готовность объектов уже сейчас достигает 70%.

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