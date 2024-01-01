Зарина Ситдикова С начала запуска нацпроекта БКД в Прикамье отремонтировано 650 км дорог В порядок приведены более 300 объектов, имеющих важное социальное значение Поделиться Твитнуть

Дорога Дружбы

Министерство транспорта Пермского края

С момента запуска инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае отремонтировано порядка 650 км автомобильных дорог. Промежуточные итоги реализации нацпроекта подвёл региональный минтранс.

По информации ведомства, за 2019-2023 годы в Прикамье приведено в нормативное состояние более 300 объектов. Работы касались как городских улиц, так и межмуниципальных дорог в Перми, Пермском, Добрянском и Краснокамском округах.

«Целью национального проекта «Безопасные качественные дороги» является улучшение дорожной сети и повышение безопасности на дорогах региона. Его реализация с 2019 года позволила повысить до 85% показатель дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии. В планах на 2025-2027 годы — восстановление ещё более 170 км автомобильных дорог», — отметили в минтрансе.

В перечне наиболее крупных работ, которые были проведены благодаря нацпроекту, значатся завершение строительства Восточного обхода, реконструкция участка ш. Космонавтов, обновление улиц Подлесной, Островского и многих других.

В список объектов на 2024 год вошли 55 участков дорог. На данный момент завершены работы на 54 из них. Это 40 дорог общей протяжённостью более 60 км и 14 мостовых сооружений. Сегодня в работе остаётся только мост через Чусовую в Чусовом. Ремонт здесь находится на заключительной стадии.

Два года назад важной частью нацпроекта стало строительство и модернизация мостовых сооружений. С 2022 года в рамках направления «Мосты и путепроводы» в Пермском крае ежегодно приводится в нормативное состояние более 1 тыс. погонных метров мостов, что особенно важно для улучшения движения транспорта в труднодоступных районах.

Помимо этого, нацпроект предусматривает ежегодное выделение 3-6 млрд руб. на реализацию ключевых дорожных инициатив, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и комфортного передвижения по дорогам Пермского края.

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