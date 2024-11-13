Александра Пермякова Пути, которые объединяют Три топ-объекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пермском крае завершены строительство и реконструкция ряда ключевых объектов, каждый из которых имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры региона.

Реконструкция участка улицы Мичурина длиной 1,7 км на трассе Березники — Соликамск

Этот участок новой дороги стал важной частью масштабной реконструкции трассы Березники — Соликамск. Он обустроен четырёхполосной дорогой с двумя кольцевыми развязками. Новая дорога обеспечивает удобный и безопасный въезд в Соликамск, а также ведёт к Соликамскому калийному рудоуправлению №2 — одному из крупнейших предприятий региона. Объект является одним из последних этапов реконструкции автомобильной дороги между Березниками и Соликамском протяжённостью более 22 км.

В ходе строительства выполнены работы по устройству водоотводов, планировке и укреплению откосов, установке светофорных объектов и систем фотовидеофиксации, уложены два слоя асфальта на проезжей части, проведено пере­устройство сетей, принадлежащих ПАО «Россети».

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, проведённая реконструкция обеспечит доступность агломерации и сократит время в пути между Соликамском и Березниками до 10 минут.

Обновление моста через реку Чусовую на автодороге Кунгур — Соликамск

Мост связывает старую и новую части Чусового. Он был построен более 60 лет назад, имел значительный износ и требовал комплексного восстановления. Длина моста более 450 м, он имеет сложную конструкцию из 12 пролётов, включающих арочные металлические и рамно-консольные железобетонные элементы.

Мост был полностью обновлён во время ремонта: заменили деформационные швы (это обеспечит более плавный и безопасный проезд), обновили опоры моста, усилили и отремонтировали пролётные строения (значительно продлит срок эксплуатации), асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров заменили на новое (обеспечит комфортное передвижение как автомобилистов, так и пешеходов). Кроме того, заменили лестничные сходы, укрепили конусы, установили новые водоотводные трубки и барьерное ограждение.

Модернизировали освещение: установили светодиодные светильники и организовали архитектурную подсветку моста.

«Такие работы не только повышают уровень безопасности ночью, но и придают объекту современный вид. Обновлённое освещение позволит подчеркнуть архитектурные элементы моста, делая его важной визуальной частью городской инфраструктуры», — комментируют в Министерстве транспорта Пермского края.

Жители региона благодаря ремонту моста получили современное, безопасное и удобное сообщение между районами Чусовского городского поселения.

Ремонт моста через реку Косьву в Губахе

С момента постройки в 1957 году и до ввода в эксплуатацию в 1984 году ещё одного моста над рекой, который расположен чуть ниже по течению, на автомобильной дороге Кунгур — Соликамск, этот мост был единственной транспортной связью, которая соединяла Верхнюю Губаху и Новую Губаху. Однако, несмотря на появление альтернативных путей, старый мост над Косьвой по-прежнему востребован местными жителями и туристами: в микрорайонах Загубашка и Кировский находится огромное количество дач. На правом берегу реки также расположено сразу несколько очень популярных у туристов локаций: подвесной пешеходный мост, гора Ладейная, декорации к фильму «Сердце Пармы», гора Сапог и Верхняя Губаха.

Были проведены комплексные работы: сфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы деформационные швы, уложена гидроизоляция, которая защитит пролёты от вредного воздействия осадков, устроено новое покрытие дорожного полотна и тротуарная часть, заменены перильные и дорожные ограждения. Ремонт производился на каждом из направлений по очереди, это позволило избежать полного перекрытия моста.

К началу производства работ, напомним, пешеходное движение по мосту было уже запрещено, поскольку тротуарная часть находилась в аварийном состоянии.

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