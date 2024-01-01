Зарина Ситдикова В кругу возможностей Региональный форум «Дни пермского бизнеса – 2024» объединил 8 тысяч участников Поделиться Твитнуть

В Перми завершился XV международный форум «Дни пермского бизнеса». На два дня выставочный центр «Пермь-Экспо» стал центром обсуждения актуальных вопросов, которые сегодня волнуют предпринимательское сообщество Прикамья. Новые рынки сбыта, система подготовки кадров, цифровые технологии и инновации, сервисные и креативные индустрии — на всех площадках форума бизнесмены, инвесторы, эксперты и приглашённые гости совместно искали эффективные рабочие инструменты развития и масштабирования своего дела.

Участниками деловой и культурной программ форума стали более 8 тыс. человек. Большинство из них лично присутствовали на дискуссиях и рабочих площадках, остальные присоединились к событию онлайн.

Вектор инвестиций

В этом году одной из главных задач форума стало масштабирование бизнеса, в том числе за счёт выхода на международный рынок. Гостям и зарубежным партнёрам события, представителям крупного и среднего бизнеса в рамках RoadShow был представлен инвестиционный потенциал территорий Пермского края. С основными направлениями деятельности и достижениями региона, а также существующими мерами поддержки бизнеса гостей познакомила министр экономического развития и инвестиций Татьяна Чуксина. О работе с инвесторами рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Владимир Верюжский. Потенциал двух крупнейших территорий края презентовали мэр Перми Эдуард Соснин и глава Березников Алексей Казаченко. Возможности для развития в других территориях края были представлены на выставочных стендах, подготовленных 11 муниципальными образованиями Прикамья.

Ключевым мероприятием первого дня форума стал Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

В рамках Совета состоялось обсуждение инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса «приоритетный». Всего было представлено семь инициатив по запуску нового бизнеса или расширению существующего.

Глава Прикамья с удовлетворением отметил, что регион не снижает инвестиционную активность.

«Мы видим большой интерес у предпринимателей и промышленников к получению на льготных условиях земельных участков, к вопросам, связанным с административным сопровождением. Отмечу, что в крае реализуются различные направления проектов – от промышленных производств в разных сферах и логистики до сферы туризма и создания объектов придорожного сервиса, гостиничной индустрии», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В числе одобренных проектов – Чайковский завод «Механика», который создаст дополнительные площадки для стендов новейших российских авиадвигателей ПД-8, ПС-90А, транспортировочно-монтажных устройств для двигателя ПД-14. Статус приоритетного получил также проект компании «Солнесс-Металл» из Краснокамска по организации нового участка. Пермская компания «РенТулз», работающая в сфере металлообработки, намерена создать современный производственный центр широкого назначения площадью около 1,5 тыс. кв. м, состоящий из цеха по изготовлению бурового оборудования и станочного парка под задачи мехобработки и производства.

Общий объём инвестиций в проекты составит 370 млн руб. Ещё четыре компании расширят действующее производство и создадут новые объекты в сфере логистики и инфраструктуры на сумму 2,9 млрд руб.

Международный интерес

На заседание Совета, в том числе были приглашены участники реверсной бизнес-миссии из Кашкадерьи и Бухары во главе с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. На форуме партнёры из Средней Азии также обсудили партнёрство между Пермским краем и Республикой в нефтегазовой индустрии, развитии импорта и экспорта промышленной продукции.

Большой интерес у производителей Прикамья вызвал круглый стол с участием хокима и представителей бизнеса Бухарской области, на которой были установлены деловые контакты с партнёрами из Республики Узбекистан.

Помимо делегации из Узбекистана в форуме «Дни пермского бизнеса» приняли участие представители КНР, Индонезии, Казахстана и Республики Беларусь. На протяжении двух дней была открыта российско-китайская выставка предпринимателей, и работала биржа контактов с зарубежными предприятиями. Иностранные гости смогли пообщаться со 100 предпринимателями Прикамья, оценить товары и услуги регионального бизнеса в зоне «Экспо». Со своими проектами зарубежных гостей познакомили пермские компании, занимающиеся производством детского игрового оборудования, мебели, ремёслами, спортивной, повседневной и дизайнерской одежды, продуктов питания, напитков и локальной кухни. Свой бизнес иностранным партнёрам также презентовали дизайнеры интерьера, производители автокемперов и автобагажников, разработчики сервисов в области логистики, доставки и других IT-направлений. Зарубежные гости проявили высокую заинтересованность в поставках продукции Пермского края.

На площадке форума состоялась церемония награждения участников регионального этапа премии «Экспортёр года 2023», которая проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Её лауреатами стали 18 сильнейших региональных компаний. Победители в своих номинациях могут представлять Прикамье на федеральном уровне.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, поддержка экспортёров позволяет укреплять потенциал региона на международных рынках.

«Пермский край занимает второе место по объёму экспорта среди 14 регионов Приволжского федерального округа уже второй год подряд. У нас уже более 1100 компаний, экспортирующих продукцию по всему миру. При этом важно, что количество таких компаний продолжает расти», — отметил глава региона.

Бизнес-креатив

Важной темой прошедшего форума стало развитие креативной экономики, которая является приоритетным направлением Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. Этот базовый документ, определяющий векторы развития Прикамья на ближайшие 10 лет, был принят в первом чтении депутатами регионального Законодательного собрания буквально в дни проведения события.

Креативным индустриям на форуме «Дни пермского бизнеса» была посвящена отдельная сессия, на которой рассматривались не только направления развития креативной экономики в Пермском крае (а потенциал некоторых из них сильно недооценён), но и обсуждались проблемы связанные с подготовкой кадров для сектора, вопросы продвижения и создания необходимой инфраструктуры, например, для развития кино и индустрии моды.

С учётом Года семьи в рамках форума проходила фотовыставка бизнес-династий – более 25 портретов со всего Пермского края украсили стены выставочного центра на время мероприятия, что вызвало живой интерес гостей и участников. Кроме того, эксперты и пермские предприниматели вместе рассмотрели кейсы по поддержке участников специальной военной операции и помощи фронту.

Ярким событием сессии стал шоу-показ дизайнеров Пермского края «Расширяя границы», в котором приняли участие 40 моделей, представляющие 11 коллекций одежды пермских брендов: Maxx, Steel body, TREK, Raklanovabrand, ИСТИНАВНУТРИ, MOLOTOV, BADANINABREND, Rasena, Татьяна Бауэр, Elena Starikova.

Показ был разделён по трём направлениям: спорт, повседневная одежда, люкс. «Изюминкой» шоу стало внедрение в образы моделей очков от ОАО «Суксунский оптико-механический завод». Закрывал мероприятие специальный показ, в котором приняли участие 10 выдающихся пермяков – спортсмены, деятели культуры и лидеры общественных организаций.

Кооперация как залог успешного будущего

Руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края Анна Быкова отметила, что одна из ключевых идей форума – способствовать кооперации для дальнейшего расширения деятельности бизнеса Прикамья.

В рамках деловой программы предприниматели презентовали новые продукты и разработки, делились опытом, получали консультации в сфере льготного финансирования, субсидий и нефинансовых инструментов развития.

На форуме также состоялось подписание ряда значимых документов. В частности, был заключен первый договор льготного лизинга для приобретения отечественного оборудования. Новая мера поддержки была разработана по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Первой лизинг на выгодных условиях оформила компания «Фабио-Рус», которая закупить технику для обработки металлоизделий. Поддержка государства позволит приобрести нужные в деятельности компании станки со ставкой 8% годовых. Предприятие изготавливает спортивный инвентарь для санного спорта, бобслея и скелетона из стеклопластика с полным циклом производства: от создания моделей до получения готового изделия.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали центр «Мой бизнес» и Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Важным событием программы форума стало также первое заседание Совета учёных и инженеров Пермского края. На мероприятии губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил о ряде новых мер, направленных на достижение технологического суверенитета. Это входит в одну из национальных целей развития страны, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

Глава региона подчеркнул, что для успеха в реализации крупных и прорывных проектов необходимо объединить усилия как учёных, так и инженеров-практиков. При этом важно, чтобы решения о поддержке государством инновационных проектов в промышленности и перспективных направлений исследований в научной сфере опирались на квалифицированную экспертизу и учитывали мнение участников отрасли. По словам Дмитрия Махонина, в Пермском крае планируется создать ещё как минимум четыре передовые инженерные школы (ПИШ). Речь идет о добыче и переработке полезных ископаемых и сырья, о композитной и полимерной тематике, а также о химических производствах. Помимо этого, на уровне правительства РФ обсуждается вопрос о создании в Пермском крае ещё одной экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ).

Отдельное внимание на «Днях пермского бизнеса – 2024» было уделено теме развития искусственного интеллекта и его применения в вопросах подбора персонала. Кроме того, в программе события традиционно были сессии по развитию детского и социального предпринимательства, технологического творчества и инновациям.

Форум «Дни пермского бизнеса» прошёл в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его организатором выступает Правительство Пермского края, Агентство по развитию МСП, Администрация города Перми и региональный центр «Мой бизнес».

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