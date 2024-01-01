Зарина Ситдикова Участниками форума «Дни пермского бизнеса-2024» стали 8 тысяч человек В числе гостей были делегации из КНР, Узбекистана, Казахстана и Республики Беларусь Поделиться Твитнуть

В Перми завершился XV региональный форум «Дни пермского бизнеса», в котором в разных форматах приняли участие 8 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Все события форума проходили 22 и 23 мая в выставочном центре «Пермь-Экспо». Его гостями стали делегации из КНР, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь. Оценить товары и услуги бизнеса Прикамья они смогли в зоне «Экспо», где разместились более 70 предпринимателей.

Деловая программа «Дней пермского бизнеса» включала сессии по новым рынкам сбыта, системе подготовки кадров, технологиям и инновациям, развитию искусственного интеллекта, сервисным и креативным индустриям. В выставочной зоне работали стенды 14 муниципальных образований Прикамья, на которых были представлены местные предприятия. На разных площадках предприниматели презентовали новые продукты и разработки, делились опытом, получали консультации в сфере льготного финансирования, субсидий и нефинансовой помощи у представителей институтов развития и банков, общались с представителями зарубежных компаний.

В первый день работы форума на его площадке состоялся Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края, на котором были приняты решения о присвоении статуса «приоритетный» семи бизнес-проектам. Общий объём их инвестиций составит 370 млн руб.

В рамках культурной программы на форуме прошёл показ дизайнеров Пермского края «Расширяя границы», в котором приняли участие 40 моделей. Они представили 11 коллекций одежды пермских брендов.

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