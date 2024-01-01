Ещё одна особая экономическая зона появится в Пермском крае Она должна стать центром развития технологий Поделиться Твитнуть

Губернатор Дмитрий Махонин на «Днях пермского бизнеса» сообщил о планах создания в Пермском крае ещё одной особой экономической зоны — технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ). Вопрос о создании зоны уже обсуждается на уровне кабмина РФ. Предполагается, что она станет центром развития технологий на единой базе научно-исследовательского, стендово-испытательного, проектного и учебного комплексов.

Общая площадь ОЭЗ ТВТ составит 132,2 га: 110,7 га находятся на правом берегу Камы в районе комплекса Пермского политеха, ещё 21,5 га могут добавиться на втором этапе в 2028 году за счёт строящегося в Камской долине межвузовского кампуса.

Оперативным управлением ОЭЗ ТВТ может заняться Управляющая компания «ОЭЗ Пермь», которая уже имеет опыт, а идеологическим наполнением и формированием стратегии — Пермский НОЦ.

В новую ОЭЗ могут войти предприятия, занятые машино- и приборостроением, добычей нефти, газа и твёрдых полезных ископаемых, химией, разработкой беспилотных систем авиации и пр. В числе потенциальных резидентов называются Группа компаний «ЛУКОЙЛ», Группа компаний «Меридиан», ООО «Роботех». Предварительные договорённости с ними уже достигнуты.

Напомним, в Пермском крае уже имеется особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ «Пермь»). Она расположена в периметре промышленного кластера «Осенцы». Её резиденты получают налоговые льготы, возможность аренды или выкупа земельных участков без торгов, а также полное инфраструктурное обеспечение.

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