Пермские дизайнеры представят свои коллекции на «Днях пермского бизнеса» Участие примут 40 моделей Поделиться Твитнуть

Фото: Агенство МСП Пермского края

На ежегодном форуме предпринимателей «Дни пермского бизнеса» состоится шоу-показ пермских дизайнеров. Демонстрации дизайнерских новинок, танцевальные перформансы, а также насыщенное атмосферой творчества и стиля вдохновляющее шоу состоятся в завершение первого дня форума, 22 мая, с 19:00 до 20:30.

Maxxisport, molotov, Raklanovabrand, ИСТИНА ВНУТРИ и другие пермские бренды представят 11 коллекций одежды в направлениях: спорт, повседневная одежда и люкс. Участие в показе примут 40 моделей.

«Пермский край — это место сплетения разнообразия природы, архитектуры, культуры и технологий. И благодаря этому контрасту наш край становится источником вдохновения и зарождения новых идей. Именно это будет отражено в каждой коллекции, а нам очень важно поддерживать местных дизайнеров. Их творчество — это выражение самобытности региона», — отметила руководитель Центра «Мой бизнес» Пермского края Яна Никитина.

«Дни пермского бизнеса» пройдут 22 и 23 мая на площадке PermExpo (ш. Космонавтов, 59). Центральными темами в этом году станут новые рынки сбыта, система подготовки кадров, технологии и инновации, сервисные и креативные индустрии.

Участников ожидает более 20 актуальных тем, 50 спикеров-экспертов и 48 часов уникальных полезных знаний. «Дни пермского бизнеса» — это форум-интенсив, который направлен на развитие предпринимательских компетенций, поддержку и стимулирование предпринимательской активности малого и среднего бизнеса на территории региона.

Особое внимание в этом году будет уделено взаимодействию Пермского края с Китайской народной республикой. В рамках форума запланированы российско-китайская выставка, русско-китайский ресторан и биржа контактов с представителями КНР, Казахстана и Беларуси.

Ежегодный форум проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке правительства Пермского края и администрации Перми по заданию Агентства по развитию МСП.





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